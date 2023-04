Leitzersdorfer Waschbergparty leitete Festlsaison ein

Am vergangenen Samstag war es wieder so weit: Mit der fast schon obligatorischen Waschbergparty des USV Leitzersdorf wurde gleichzeitig der Startschuss für die diesjährige Festlsaison abgefeuert. Dabei durften die Vereinsverantwortlichen rund um Eventmanager Christian Kinzl und Mannschaftskapitän Daniel Berger etwa 1.500 gut gelaunte Gäste aus den verschiedensten Ecken der Region am Gelände der bezirksweit bekannten Party begrüßen.

Auch bei der diesjährigen Waschbergparty konnte der USV Leitzersdorf seinen Gästen einige Attraktionen anbieten. So heizte DJ Flint‘NSteel mit seiner Musik im Festlzelt ordentlich ein. Neben der großen Wein-, Bier- und Longdrinkbar gab es ebenfalls wieder eine Klopferbar, die die durstigen Besucher mit einer Vielzahl an Shots versorgte.

Den hungrigen Gästen widmete sich hingegen Gitti mit ihrem Foodtruck. Egal, ob Käsekrainer, Debreziner oder Frankfurter – Gitti kümmerte sich bis zur Sperrstunde fürsorglich um das anwesende Partyvolk.Damit alle Gäste am Ende der rauschenden Festlnacht im eigenen Bett landen konnten, waren sämtliche Shuttlebuslinien bis zum Sonnenaufgang im Einsatz.

