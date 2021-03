Der neue NÖN-Ferienwegweiser ist da! Leider kann er heuer nicht öffentlich präsentiert werden, weil es Corona-bedingt keine Ferienmesse in Wien gibt. Die NÖN bringt deshalb hier einen Vorgeschmack auf das druckfrische Hochglanzpapier. Ausgewählt wurden zehn Ausflugtipps für die Region. Diese Orte/Sehenswürdigkeiten im Weinviertel sollte man unbedingt besuchen.

1. Der Barfußweg Schrattenberg-Valtice sorgt mit seinen zwölf Stationen garantiert für Abwechslung. Der circa vier Kilometer lange Rundweg befindet sich auf dem Raistenberg zwischen Schrattenberg und Valtice. Auf den Relaxliegen kann der Homeoffice-Teint ein wenig gebräunt werden, die Schlammstrecke sollte allerdings nicht mit der neuesten Designerkleidung bewältigt werden.

Anfahrt: Von Wien kommend über die A5 Richtung Poysdorf, Ausfahrt Poysdorf Nord. Mehr unter: www.barfussweg.at

2. Derzeit kann man sich im Mistelbacher MAMUZ Museum auf die Spuren der Mayas begeben. Die Sonderschau „Götter & Rituale der Maya“ ergänzt die Ausstellung „MAYA“.

Ab dem 20. März gibt es im MAMUZ Schloss Asparn/Zaya zusätzlich zur Dauerausstellung die Ausstellung „Experimentelle Archäologie“.

MAMUZ Museum Mistelbach, Waldstraße 44-46, Dienstag bis Sonntag, 10 bis 17 Uhr.

MAMUZ Schloss Asparn/Zaya, Schlossgasse 1, öffnet am 20. März. Mehr unter: www.mamuz.at

3. Die Burgruine Staatz liegt auf der Staatzer Klippe und eignet sich für idyllische Wanderungen. Oben angekommen erwartet einen ein herrlicher Ausblick bis nach Tschechien.

Ab Mai sind historische Bergführungen möglich. Außerdem finden jeden letzten Sonntag im Monat die Betty-Bernstein-Wanderungen statt. Treffpunkt für sämtliche Wanderungen ist vor dem Schlosskeller. www.staatz.at

Wer vom Mittelalter-Flair nicht genug bekommen kann, erreicht in 15 Autominuten die Burg Laa.

Adresse: Burgplatz, 2136 Laa an der Thaya.

4. Viel Wissenswertes rund um den Nationalpark Donau-Auen bietet das schlossORTH Nationalpark-Zentrum. Und wenn man schon einmal in der Nähe ist, lohnt es sich, einen Abstecher zum Schloss Orth zu machen.

Wen das Schloss-Fieber gepackt hat, der kann das Marchfelder Schlösserreich, das die Schlösser Eckartsau, Marchegg, Orth, Hof und Niederweiden umfasst, ebenfalls besichtigen.

schlossORTH Nationalpark-Zentrum, Schlossplatz 1, 2304 Orth an der Donau. Ab 21. März täglich geöffnet, Infos unter: www.donauauen.at

Schloss Hof hat aktuell von Donnerstag bis Sonntag geöffnet, ab 27. März sperren die restlichen Schlösser auf. Infos unter: www.schloesserreich.at

5. Natur pur kann im Nationalpark der March-Thaya-Auen erlebt werden. Ob Kanufahrten, Radtouren, Wanderungen oder Vogel-Observationen: Das Angebot der Möglichkeiten ist so vielfältig wie die Natur im Nationalpark.

Beratung erhalten Sie beim Regionalverband March-Thaya-Auen, Rathausplatz 1, 2273 Hohenau an der March oder unter www.marchthayaauen.at

6. Von Alpensteinbock bis Zackelschaf: Im Ernstbrunner Wildpark können sowohl Wild- als auch Haustiere bewundert werden. Seit 2009 befindet sich auch das Wolf Science Center im Wildpark, wo man Forschern über die Schulter schauen kann.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10-16 Uhr. Mehr unter: www.wildpark-ernstbrunn.at und www.wolfscience.at

7. Burgherren und Burgfräuleins aufgepasst: Ab 1. April öffnet die Burg Kreuzenstein ihre Pforten. Wussten Sie, dass der Name Kreuzenstein auf den Burgherren Dietrich von Grizanestaine zurückzuführen ist? Neugierig geworden? Dann auf nach Leobendorf!

Unweit des Donauknies bietet die Burg einen Ausblick über den Stromverlauf der Donau. Infos unter: www.kreuzenstein.com

8. In der Amethyst Welt in Maissau erfahren Sie alles zum Thema Edelsteine. Ein besonderes Highlight stellt die derzeitige Sonderausstellung „Achate – das farbige Geheimnis“ dar.

Freitag, Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet! Telefonische Voranmeldung unter 02958/84840 oder per Mail an office@amethystwelt.at, https://www.amethystwelt.at/

9. Kennen Sie schon Frieda und Carlo? Nein? Nichts wie hin in den Nationalpark Thayatal in Hardegg, wo die beiden Zookatzen in Österreichs größter Wildkatzenanlage zu sehen sind. Eine Wanderung beim Themenweg „Hennerweg“ ist empfehlenswert.

Ab 20. März hat das Nationalparkhaus täglich von 9-18 Uhr geöffnet. Mehr unter: www.np-thayatal.at

10. Beim Kellerkatzenweg in Hollabrunn kann jeder Abstand eingehalten werden: Der vier Kilometer lange Rundweg durch die Sitzendorfer Kellergasse schildert an 24 Stationen die Welt der Kellergassen.

Adresse: Dechant-Pfeifer-Straße 3. Ab 27. März gibt es Kellergassenführungen. Infos und verpflichtende Anmeldung: 0676/ 332 49 33. Mehr unter: www.kellerkatzenweg.at

Infos zu den Top-Ausflugszielen in eurer Region findet ihr auch hier: https://www.noen.at/ausflugsziele