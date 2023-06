Feuerwehr Thomasl feierte Jubiläum

Zu Beginn des Festaktes, am Pfingstsonntag, hielt der Feuerwehrkurat Pfarrprovisor Siegfried Bamer die heilige Messe im Festzelt ab. Danach durfte Thomasl-Kommandant Emanuel Annerer zahlreiche Gäste und Ehrengäste begrüßen, allen voran den Festredner und Ernstbrunn-Bürgermeister Horst Gangl. Grund dafür war das 100-jährige Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr.

Begrüßt wurden auch der Arbeiterkammer-Vizepräsidenten Josef Hager, Abschnittsfeuerwehrkommandant Christoph Nebenführ, Vizebürgermeister Gerhard Toifl, Ortsvorsteher Josef Willinger, die Unterabschnittskommandanten Franz Dober und Benedikt Schaffer und Heinz Brabetz, Ortsstellenleiter des Roten Kreuzes Ernstbrunn.

In seiner Rede hob Annerer die Sponsoren der Wirtschaft hervor, die neben der Unterstützung von Landes- und Gemeindeebene ein wichtiger Bestandteil bei der Umsetzung vieler Projekte sind. Durch die Unterstützung durch die Firma Profi Baustoffe Austria GmbH konnte der Zubau für das neue Hilfeleistungsfahrzeug, das voraussichtlich nächstes Jahr eintreffen wird, und die neue Fassadengestaltung anlässlich des Jubiläums realisiert werden. Die Planung des Zubaus übernahm Baumeister Christoph Gangl.

Dank ging auch an den langjährigen Unterstützer der Freiwilligen Feuerwehren, Raika Ernstbrunn-Direktor Kurt Sommer, der auch der FF Thomasl durch seine Unterstützung unter die Arme gegriffen hat.

„Freiwilligkeit ist der Schlüssel für Einsatzerfolg“

Bürgermeister Gangl meinte in seiner Festrede: „100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Thomasl ist ein ehrenvoller und respektvoller Zeitabschnitt. Aus einer gewissen Not heraus gründeten selbstbewusste und entschlossene Männer 1923 unter dem damaligen Kommandanten Leopold Stacher die Feuerwehr Thomasl. Sie haben damit einen wichtigen Grundstein für die Freiwilligkeit und Hilfsbereitschaft für in Not geratene Menschen gesetzt.“ Er bedankte sich auch beim großen Engagement der Silberhelme, denn „ihre Freiwilligkeit ist der Schlüssel für jeden Einsatzerfolg.“

Gangl und Abschnittskommandant Nebenführ überreichten danach eine Urkunde des NÖ Landesfeuerwehrverbandes für die 100-jährige Tätigkeit im Brand- und Katastrophenschutz und konnten im festlichen Ramen auch die Ehrungen verdienter Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Thomasl durchführen.

Verdienstzeichen wurden verliehen

Das Verdienstzeichen 3. Klasse Bronze des NÖ-Landesfeuerwehrverbandes erhielten: Johann Manzer, Leopold Lipp, Franz Weidinger, Josef Stacher, Franz Klinghofer, Johann Mayer, Martin Lipp, Reinhard Manzer. Weiters wurde Leopold Manzer mit der Verdienstmedaille 2. Klasse Silber des NÖ-Landesfeuerwehrverbandes ausgezeichnet.

Nach der Messe und dem Festakt stand die Geselligkeit im Mittelpunkt, der Heurigenbetrieb fand am Sonntag und am Montag statt.