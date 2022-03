Bezirk Korneuburg: Rotes Kreuz wird eigenständig

Ob Unfall, Erkrankung oder bei Veranstaltungen – das Rote Kreuz ist wie selbstverständlich immer dabei. Erst seit etwa hundert Jahren ist es eine eigenständige Organisation.

Eine schwere Explosion am Hauptplatz am 10. September 1890 war der Anlass, die erste Rettungsorganisation im Bezirk Korneuburg zu gründen. Unterstützer war Graf Johann Nepomuk Wilczek. Eingegliedert waren die ehrenamtlichen Helfer in der Freiwilligen Feuerwehr Korneuburg, zum Transport diente vorerst ein Pferdegespann.

Während des Ersten Weltkriegs war die Rettungsorganisation wegen des lokalen Truppenspitals, Gefangenenlagers, vor allem aber auch wegen ausbrechender Seuchen wie Cholera und Typhus gefordert. Noch schwieriger war es während des Zweiten Weltkriegs: Die Organisation war im Deutschen Rote Kreuz eingegliedert, es galt, besonders viele Kriegsversehrte zu versorgen.

Anfang der 1920er hatte sich die Rettungsorganisation von der Feuerwehr in Korneuburg gelöst, man trat ausschließlich als Rotes Kreuz auf. Etwa zur selben Zeit entstand auch in Stockerau die erste Rettungsorganisation. 1953 folgte das Rote Kreuz in Ernstbrunn, das aber bis 1978 dem Bezirk Mistelbach zugeordnet war.

Nach den Weltkriegen startete die Phase der Vergrößerung der Organisation. Hatte man nach dem Krieg nur ein Fahrzeug, so waren es in den 1950er-Jahren schon drei. Bis 1959 war das Rote Kreuz stets im Rathaus untergebracht, nun folgte der Umzug in ein größeres Gebäude in der Wiener Straße. Zu diesem Zeitpunkt gab es einen hauptamtlichen Fahrer, alle anderen Helfer waren Freiwillige.

Weil in den 1970er- und 1980er-Jahren die Anzahl der Ausfahrten rasant zunahm, entstand ein Platzproblem. 1988 zog man in die Jahnstraße um. Mittlerweile wurde dieser Standort durch einen Neubau erweitert. Man brauchte Platz für die gemeinsame Verwaltung aller Standorte nach dem Zusammenschluss mit dem Roten Kreuz Stockerau 2000 sowie dem Roten Kreuz Gerasdorf 2020.

Der Rettungsdienst hat eine beachtliche Entwicklung durchgemacht. In den ersten 40 Jahren sind insgesamt 13.821 Ausfahrten dokumentiert, mittlerweile sind es pro Jahr mehr als dreimal so viele. Vergrößert hat sich auch die Zahl der Mitarbeiter: Über 600 ehrenamtliche Helfer gibt es in der Region.

