Bezirk Korneuburg: Von Bauern zur Industrie

In den letzten hundert Jahren hat sich der Bezirk stark gewandelt. In den 1920ern waren weite Teile des Bezirks von Landwirtschaft geprägt. Die hielt sich recht lang.

„Ich bin mit dem Großvater noch mit dem Ross gefahren“, erinnert sich der Sierndorfer Altbürgermeister Gottfried Rauscher. Manchmal wurden auch mehrere Fuhrwerke aneinander gehängt. Landwirtschaft war die Haupteinnahmequelle, „aber in Sierndorf hatte es auch die Mühle und eine Keramikfabrik gegeben“, so Rauscher.

Der 83-jährige Gottfried Rauscher fuhr noch mit dem Pferdewagen. privat

„Große Betriebe gab es schon vor hundert Jahren, die Werft etwa oder die Firma Kwizda, damals vor allem als Experte für Tiermedizin“, sagt auch Otto Pacher, Obmann vom Stadtmuseum Korneuburg. Und auch Stockerau war ein wichtiges Industriezentrum, man denke an Vogl-Pumpen oder Heid Maschinenfabrik, heute Heid Antriebstechnik.

Doch im Laufe der Jahrzehnte setzte ein Wandel ein: Laut Statistik Austria waren 1961 knapp über 20 Prozent der Einwohner im Bezirk entweder in Land- und Forstwirtschaft oder in der Dienstleistung beschäftigt. 30 Jahre später, 1991, arbeiteten nur knapp über fünf Prozent in Land- und Forstwirtschaft, fast 45 Prozent im Sektor Dienstleistung. Der produzierende Bereich sank von 35 auf 25 Prozent. Relativ stabil blieben Pensionisten mit 25 Prozent. Dieser Trend, dass die Land- und forstwirtschaftlichen Betriebe zurückgehen, hält weiter an: gab es 1999 noch 1.481 Betriebe, waren es 2010 nur noch 1.120. Das ist ein Minus von 24,4 Prozent.

Zuzug begünstigt Anstieg der Einwohnerzahl

Probleme gab es für die Bauern aber schon viel früher. Wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage nach den Ersten Weltkrieg parzellierten viele Gerasdorfer Landwirte ihre Äcker und verkauften sie als Gartengrundstücke. Darauf entstanden bald Siedlungen, die rasch wuchsen, weil in Wien die Mietpreise hoch waren. So wurde Anfang der 1930er-Jahre der stetige und immer noch anhaltende Bevölkerungszuwachs von Gerasdorf begründet – einer Gemeinde, die mit der Auflösung des Bezirks Wien-Umgebung im Jahr 2017 Teil des Bezirks Korneuburg wurde.

In den letzten hundert Jahren ist die Einwohnerzahl stark gestiegen: 1923 wohnten 56.725 Menschen im Bezirk, 2020 waren es 91.254. Alleine zwischen der vorletzten Volkszählung 1991 und der letzten im Jahr 2001 betrug der Zuwachs 13,4 Prozent. „Mittlerweile ist der Bezirk zu einem Speckgürtel von Wien geworden. Wo früher einzelne Häuser standen, werden jetzt Mehrfamilienhäuser errichtet“, begründet etwa Pacher diesen Anstieg der Einwohner.

Schiffswerft war „Industriezentrum“

Größter Arbeitgeber war zwischen den Kriegen die Werft in Korneuburg mit bis zu 1.500 Angestellten. Nach dem Krieg haben viele Betriebe rasch die Arbeit aufgenommen. „Sie haben jede jede Menge Arbeiter eingestellt“, erzählt Rauscher. Die Folge: Vor allem Kleinbauern sattelten um. 1993 ging die Ära der 1852 gegründeten Werft schließlich zu Ende. Dieses Schicksal ereilte die 1927 in Betrieb genommene Raffinerie Korneuburg schon früher: Sie wurde 1961 stillgelegt. Dafür entstand 1958 das Kraftwerk. 1964 wurde in Korneuburg die Dabsch-Kaserne errichtet. Auf dem Gebiet des ehemaligen Eisenbahnregiments, das auch Versuchslokomotiven getestet hat, ist nun das ABC-Abwehrzentrum beheimatet.

60 Jahre Schnellbahn

Die Bahnverbindungen von Wien über Stockerau bis nach Tschechien und die 1904 eröffnete Bahnstrecke Korneuburg – Ernstbrunn bis Mistelbach waren die wichtigsten Lebensachsen. Die Schnellbahn bis Stockerau feiert am 17. Jänner ihr 60. Jubiläum, während die private Regiobahn um den Erhalt der Strecke von Korneuburg nach Ernstbrunn ringt. Eine Weiterfahrt nach Mistelbach ist nicht möglich. Bis 2032 wird es aber wohl noch dauern, bis auch die Verbindung Stockerau – Retz zweigleisig ausgebaut ist.

Stockerauer Festspiele entstehen

Im Jahr 1963 wurde das 70. Jubiläum der Stadterhebung von Stockerau gefeiert. Da wurde auch erstmals auf dem Platz vor der barocken Stadtpfarrkirche Theater gespielt: Unter der Leitung von Otto Kroneder wurde das Drama „Gajus Gracchus“ des Stockerauer Dichters Bruno Kühnl aufgeführt. Wegen des großen Interesses wurden ab 1964 unter Kroneders Intendanz weitere Produktionen gespielt, dieses Jahr gilt somit als der Beginn der Festspieltätigkeit. 1998 hielt unter Alfons Haider das Musical Einzug auf der Bühne vor der Stadtpfarrkirche, 2013 kehrte man unter Zeno Stanek wieder zum Sprechtheater zurück. Das führt auch Intendant Christian Spatzek unter den erschwerten Corona-Bedingungen so weiter.

Bomben auf den Bezirk

In der Geschichte des Bezirks gibt es aber auch dunkle Punkte. Am 18. Mai 1930 kam es in der Stadt zum sogenannten Korneuburger Eid. Damals leisteten christlich-soziale Heimwehren einen Schwur zur Abschaffung der Demokratie, bekannten sich zum Faschismus und zur Errichtung eines „Ständestaates“.

Ab Jänner 1945 gab es schwere Kämpfe vor allem rund um die Raffinerie Korneuburg. So wurde am 20. März bei einem Angriff auf die Raffinerie ein Bombenteppich über Korneuburg gelegt, über 140 Menschen starben. Die Raffinerie wurde schließlich durch Bombentreffer vollständig zerstört; das Erdreich ist noch immer ölverseucht, allerdings ist das Grundwasser durch eine Betonwanne geschützt.

Von großer Bedeutung war der 13. April, denn Stoßtrupps der Sowjetarmee durchquerten schwimmend die Donau, etwa von Kritzendorf aus. Ein Teil landete beim Tuttendörfl, ein anderer mitten in der Au oberhalb der Werft. Innerhalb eines Tages vertrieben sie die deutschen Truppen aus Korneuburg.

Weitere Ziele der Bomber waren übrigens der Michelberg bei Haselbach im Rohrwald, denn dort war eine Radarstation aufgestellt, das Militärlager in Senning sowie der Flugplatz nahe Senning. Am 31. Jänner 1945 bombardierten die Alliierten das Senninger Lager und Stockerau. Der Alarm kam zu spät, alleine im nahen Olberndorf waren 23 Tote zu beklagen.

In Gerasdorf weist ein Gedenkstein darauf hin, dass bis zu 281 Juden in einem Lager nahe dem Bahnhof interniert waren. Am Fliegerhorst, das sich über den gesamten Ortskern von Seyring erstreckte, fand sich ein Lager für italienische und jugoslawische Zwangsarbeiter.