Das Ende der Kinos im Bezirk Korneuburg

13 Kinos gab es im Bezirk, übrig geblieben ist nur das Apollo in Stockerau. „Einige Gebäude wurden abgerissen, manche sind anhand der Dachlüftungen noch erkennbar“, sagt der Leobendorfer Karl Zellhofer. Er hat mit seinem Sohn den verschwundenen Kinos im Weinviertel ein Buch gewidmet.

In der Zwischenkriegszeit gab es Vorführungen oft in Arbeiterheimen. So auch in Stockerau im Lenau Tonkino, das am 12. Februar 1934 gestürmt und verwüstet wurde.

Vorführungen auch in Gasthäusern

Manche Vorführräume waren in Gasthäusern untergebracht, wie in Rückersdorf im Gasthaus Steinacker. Von 1953 an wurden 20 Jahre lang im Veranstaltungssaal Filme gezeigt. In Großmugl fanden die Vorführungen im Gasthaus Riefenthaler statt. Eine völlig neue Verwendung hat das ehemalige Kino von Ernstbrunn: Es beherbergt den Sitzungssaal der Gemeinde. Das Kino in Niederrußbach wurde zur mittlerweile geschlossenen Diskothek Fiaker Stadl.

In Korneuburg war das Stadtkino in der Hovengasse. 1970 gingen nach 43 Jahren die Lichter aus. Ein erster Kinobetrieb wird bereits in den Jahren 1911 und 1912 im Hotel „Zum weißen Rössel“ erwähnt.

Das Leobendorfer Kino ist komplett verschwunden. Es befand sich dort, wo jetzt die Apotheke steht. Als letzter Film wurde „Ein Herz und eine Seele“ gezeigt – mit Kartenpreisen wie zum Zeitpunkt der Eröffnung, 1,50 Schilling.

Lichtspielhäuser standen auch in Wetzleinsdorf nahe dem Bahnhof, in Sierndorf und in Niederhollabrunn im örtlichen Wirtshaus mit über 150 Sitzplätzen. Das Kino in der Hauptstraße in Bisamberg steht noch, und in Langenzersdorf gab es ein Kino in der Korneuburger Straße.

Apollo Kino in Stockerau besteht seit 1913

Eine Sonderstellung nimmt das Apollo Kino in Stockerau ein. „Seit 1913 wird praktisch ohne Pause gespielt“, sagt Eigentümer Wilfried Tampier stolz. Der 80-Jährige betreibt das Apollo seit 1972 – erst in Pacht, seit 1980 in Eigenbesitz. Mittlerweile arbeitet bereits die zweite Generation mit. Kaum Spuren gibt es von Stockeraus zweitem Kino: Nur noch ein Schaukasten in der Bahnhofstraße erinnert daran.

Etwa bis 1959 gab es einen Aufschwung für die Kinos, seitdem geht es bergab, sagt Zellhofer. Das Fernsehen wurde zur Konkurrenz „und in den kleinen Kinos sind neue Filme oft zu spät angelaufen“. Da war man schon mit dem Auto in eine größere Stadt gefahren.

