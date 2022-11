Stockerauer Spielstätte mit Tradition

Bald 60 Jahre gibt es die Stockerauer Festspiele, gespielt wurde vor der Stadtpfarrkirche aber schon deutlich früher. Die Dramatische Sektion der Stockerauer Laienspielgruppe hat im Jahr 1950 den „Jedermann“ am heutigen Festspielplatz aufgeführt.

Die erste professionelle Aufführung gab es 1963 zum 70. Jubiläum der Stadterhebung von Stockerau. Aufgeführt wurde das Drama „Gajus Gracchus“ des Stockerauer Dichters Bruno Kühnl. Damals engagierte die Stadt Stockerau den Direktor und Regisseur Otto Kroneder mitsamt dessen Ensemble der Wiener Komödie. Die Uraufführung fand übrigens in den damaligen Hubertussälen, dem heutigen Saal im Gasthaus Gasthuber, statt. Allerdings hatte Kroneder bei einem Spaziergang mit Bürgermeister Josef Wondrak den künftigen Festspielplatz entdeckt.

Weil das Publikumsinteresse so groß war, blieben die Aufführungen von 1963 kein Einzelfall, ab dem Jahr 1964, das als Gründungsjahr gilt, wurden unter Kroneder als Intendant weitere Produktionen gespielt. Von 1970 bis 1997 übernahm Jürgen Wilke die Intendanz. Am Programm standen in dieser Zeit Stücke von George Bernard Shaw und Komödien von William Shakespeare. 1998 übernahm schließlich Alfons Haider, der ab 1981 mitgewirkt hatte. Er brachte das Musical auf die Bühne in Stockerau, 2012 endete seine Leitung mit „A Chorus Line“.

Ein Jahr später hielt unter Zeno Stanek wieder das Sprechtheater Einzug, im Oktober 2018 wurde Christian Spatzek zum Intendanten bestellt. Auch er setzt auf Sprechtheater, musste sich aber den Corona-Bedingungen beugen. Die für 2020 angekündigte Produktion „Ein Floh im Ohr“ fiel aus und konnte erst heuer aufgeführt werden. 2021 konnte nur die Hermann-Leopoldi-Revue „Einmal im Jahr ist ein jeder Optimist“ vor dem Belvedereschlössl gespielt werden. Spatzek bezeichnete diese Produktion als die Rückkehr zur „Pawlatschen“, der Altwiener Stegreifbühne. Im nächsten Jahr steht Johann Nestroy am Spielplan: „Der Zerrissene“.

Stets waren bekannte Namen in den Besetzungslisten zu finden. Filmschauspieler Gustav Fröhlich spielte 1967 in Schillers Don Karlos, Burgschauspieler Hugo Gottschlich gab den Knieriem in Lumpazivagabundus. Die aus Ingmar- Bergmann-Filmen bekannte Schauspielerin Ulla Jacobsson trat ebenso in Stockerau auf wie die Publikumslieblinge Erika Mottl, Maxi Böhm, Kurt Sobotka, Louis Strasser, Brigitte Neumeister, Dolores Schmidinger, Nadja Tiller und Barbara Wussow. Eine Besonderheit stellte die Uraufführung des modernen und eigenständigen „Jedermann 76‘“ dar, die Kostüme entwarf der Maler Ernst Fuchs.

Die Festspiele waren ab 1999 wetterfest, man wich bei Schlechtwetter in das Veranstaltungszentrum Z2000 aus. Seit 2022 eine neue Drehbühne besteht, ist dies nicht mehr möglich.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.