Tauben, Hühner und Hasen aus dem Bezirk Korneuburg

Werbung

Zu den ältesten Vereinen im Bezirk zählt der Kleintierzuchtverein Korneuburg. Bereits 1913 wurde er von k.u.k. Offizieren gegründet. Der Geschichte nach besaß ein Herr Skepanek eine Sandgrube mit Badegelegenheit. Dort trafen sich einige Männer, um Kaninchenfutter zu holen und um zu baden. Man kam ins Gespräch und gründete schließlich einen Kleintierzuchtverein. Die Proponenten waren die Herrn Skepanek, Maly und Lachmann.

Lang konnte man allerdings nicht züchten um der Züchtung wegen. Denn im Ersten Weltkrieg gab es mit Fortdauer für die Menschen wenig zu essen, die Fleischrationen waren sehr mager. Mit der Kleintierzucht konnte man zumindest zeitweise einen Braten ins Rohr schieben.

Nach dem Krieg waren die Funktionäre bereits in der Lage, eine Kleintierschau zu veranstalten. Veranstaltungsorte waren die ehemaligen militärischen Baracken bei der Bahnübersetzung. Unter Obmann Major Hackenberg wurde der Verein weitergeführt. Mit der besseren Versorgung hielten aber nur ernsthafte Züchter dem Verein die Treue. In den 1930er Jahren, wo fast jeder Zweite arbeitslos war, wurde die Kleintierzucht wieder aktueller.

Der Verein dämmerte aber eher vor sich hin, bis 1935 wieder eine Ausstellung abgehalten werden konnte. Drei Jahre später konnte sogar eine großartige Rassekleintierschau organisiert werden. Sein aktuelles Heim erhielt der Verein übrigens im Jahr 1940 beim Wasserturm in der Donaustraße.

Versorgung mit Essen in Kriegszeiten

Der Zweite Weltkrieg führte wieder dazu, dass die Tiere auch gezüchtet wurden, um Essen auf den Tisch zu bringen. Erst 1946 konnte der Verein neu beginnen, das Vereinsvermögen war aber weg. Der Verein begann damit, den Züchtern Rassetiere zu subventionieren. Dem Mitglied kostete das Tier keinen Groschen, man musste sich nur verpflichten, binnen zweieinhalb Jahren ein Rassetier im Alter von mindestens sechs Monaten dem Verein wieder zurückzugeben.

Dieses System trug Früchte. 1949 wurde eine Kleintierausstellung in Bauers Gastlokalitäten, Korneuburg, organisiert. 124 Kaninchen, 16 Geflügel und elf Tauben stellten sich zur Schau. Seit damals werden regelmäßig Ausstellungen organisiert.

Die Ergebnisse ihrer Züchtungen zeigen die Mitglieder bei den verschiedensten Ausstellungen. Die Erfolge, die sie erzielen, sind beachtlich. Mit seinen Marburger-Feh Kaninchen erringt Josef Weiß 1978 den Titel Vize-Europameister. Dieser Titel geht auch an Züchterkollegen Franz Holzner für Elsterkröpfertauben und Zwerg Hamburger Silberlack-Hühner. 1989 konnte Anton Scheuringer in den Sparten „Geflügel“ mit Zwerg Holländer Weißhauben und „Tauben“ mit seinen Pfautauben in Schwarz jeweils die Gesamtwertung Euro Grand-Prix sowie jeweils die Einzelwertung Goldenes Championat gewinnen.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.