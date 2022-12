Trinkwasser: Das erste Netz im Bezirk Korneuburg

Werbung

Heutzutage ist es selbstverständlich, dass man in jedem Haushalt fließend warmes und kaltes Wasser hat. Vor rund 100 Jahren war dies nicht üblich. Man hatte entweder einen Brunnen oder man musste Wasser holen. Entsprechend waren die Hygienebedingungen: Man wusch sich mit dem „Waschlappen runter“ oder man besuchte gelegentlich ein Brausebad in Korneuburg oder Stockerau.

Angesichts dieser Zustände war es sehr fortschrittlich, dass im Jahr 1927 der sehr umstrittene Beschluss gefasst wurde, in Stockerau eine Wasserleitung zu errichten – die erste im Bezirk. Dabei wollte der Stockerauer Postmeister Leopold Munsch schon 1839 seinen Brunnen bei der Postmühle zur Verfügung stellen, um Wasser in den Markt zu leiten. Einen offiziellen Brunnen gab es nicht, die Wasserqualität in so manchem Hausbrunnen war bescheiden.

Es gab auch Gegner

1893 wurde in einer anonymen Druckschrift gefragt, „sollen wir in Stockerau eine Wasser-Leitung haben oder nicht?“ Angedacht wurde, einen Brunnen im Westen der Stadt zu bauen und das Wasser auf die Marienhöhe zu leiten.

Unter Bürgermeister Eduard Rösch wurde schließlich am 11. Februar 1927 der Bau der Wasserleitung beschlossen. Allerdings gab es auch jede Menge Gegner dieses Projektes. Denn statt wie bisher gratis das kühle Nass aus dem Hausbrunnen zu schöpfen, musste künftig dafür gezahlt werden.

Zur Finanzierung nahm die Stadt ein Darlehen in der Höhe von 800.000 Schilling auf. Am 28. September 1928 wurde im Beisein von Bundespräsident Michael Hainisch die Wasserleitung in Betrieb genommen. Insgesamt drei Brunnen gab es am Brunnenfeld, mit Pumpen der Stockerauer Firma Vogel wurde das Wasser über 20 Kilometer zum Wasserspeicher in der Senninger Straße gepumpt. Als Zeichen der Fertigstellung der Arbeiten wurde ein Gleichenbaum im Bereich Hauptstraße/Landstraße aufgestellt.

1966 gab es 2000 Anschlüsse

Nach einem Jahr gab es bereits 776 Wasserabnehmer. Der 2.000ste Anschluss kam erst im Jahr 1966. Dazwischen gab es immer wieder Versorgungsengpässe, mehrmals mussten zusätzliche Brunnen angeschlossen werden. Als Wasserwerk 2 diente ab 1935 ein 18 Meter tiefer Brunnen in der Kavalleriekaserne samt 25 Meter hohem Wasserturm. Der Gemeindebrunnen in Grafendorf und ein Brunnen im Lenauhof wurden während des Zweiten Weltkriegs als Ersatzwasserwerke 1 und 2 betrieben. Stromausfälle störten die Wasserversorgung, oft wurde wieder auf die alten Hausbrunnen zurückgegriffen.

1968 wurde der erste Brunnen in der Au geschlagen, der zweite folgte 1981. Er ging mit dem Kraftwerk Greifenstein 1985 in Betrieb. Mit einem Hochbehälter wurde 1976 die Versorgung von Leitzersdorf, Spillern und Sierndorf sichergestellt. Wenige Jahre später gab es die Überlegung, Hausleiten an das Netz anzuschließen. Die Gemeinde verfügt aber über einen eigenen Brunnen.

