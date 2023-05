Stockerauer Ausstellung eröffnet: „Der Traum vom Fliegen“

Vergangenen Donnerstag war es endlich so weit: Nach monatelangen, intensiven Vorbereitungen konnte die Ausstellung „100 Jahre österreichische Segelflugwoche“ eröffnet werden. Zahlreiche Menschen waren für das Gelingen dieses Projekts verantwortlich, was sich auch in der großen Anzahl an Festrednern widerspiegelte. Bei den Ansprachen spürte man, mit wie viel Freude und Enthusiasmus die Beteiligten ans Werk gingen.

Freude, Herzblut und Enthusiasmus waren auch vor 100 Jahren notwendig, um diese Segelflugveranstaltung am Waschberg erfolgreich durchführen zu können. Denn es fehlte das Geld in der Zwischenkriegszeit und elektronische Unterstützung gab es auch noch nicht. Der Segelflugwettbewerb, der in erster Linie dem Erfahrungsaustausch unter den Piloten und Konstrukteuren dienen sollte, entwickelte sich aufgrund des regen öffentlichen Interesses zu einem regelrechten Volksfest. Die Menschen suchten nach Abwechslung und Zerstreuung in dieser wirtschaftlich schwierigen Zeit.

Neben der Stadt Stockerau trug auch die Gemeinde Leitzersdorf wesentlich zum Gelingen der Schau bei. Fachliche Unterstützung kam unter anderem vom Flugsportverein Stockerau, der Technischen Universität Wien und dem österreichischen Luftfahrtarchiv.

Weitere Veranstaltungen im heurigen Jahr, die sich dem Thema „100 Jahre österreichische Segelflugwoche“ widmen, sind das Flugplatzfest in Stockerau am 24. und 25. Juni 2023 und das große Jubiläumsfest am Waschberg am 17. September 2023. Die Ausstellung im Bezirksmuseum kann man bis Jahresende jeden Dienstag von 7 bis 13 Uhr und Donnerstag von 19 bis 21 Uhr (und gegen telefonische Voranmeldung) besuchen.

