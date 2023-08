A22-Ausbau verzögert sich, Stadt geht in die Offensive

Der Gemeinderat hat in der letzten Sitzung vor der Sommerpause den Dringlichkeitsantrag beschlossen, im gesamten A22-Bereich Stockerau eine 100 km/h-Geschwindigkeitsbeschränkung zu fordern – also auch auf der Fahrbahn Richtung Hollabrunn. Dringlich deswegen, da die Sommermonate nicht ungenützt verstreichen sollen.

Nunmehr wurde ein Schreiben an Bundesministerin Leonore Gewessler gerichtet, in dem das Ersuchen um rasche Umsetzung der 100 km/h-Beschränkung formuliert wurde. Ausschlaggebend war die Tatsache, dass es bis dato nach wie vor keine Entscheidung darüber gibt, ob für den Ausbau der A22, wie von der Stadt Stockerau und der Bürgerinitiative gefordert, eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist. Damit verzögert sich ein möglicher Ausbau um Jahre – die Bürger der Stadt Stockerau leiden aber bereits jetzt massiv unter den Belastungen der Autobahn.

„Das stetig steigende Verkehrsaufkommen auf der A22 führt bei Tempo 130 km/h, neben der hohen Umweltbelastung, zu einer unverhältnismäßig starken Unfallhäufung im Bereich Stockerau. Dieses Gefahrenpotenzial ist nicht akzeptabel. Die Reduktion der Geschwindigkeit auf 100 km/h würde hier wesentlich zur Entspannung beitragen,“ so Bürgermeisterin Andrea Völkl. Vizebürgermeister Heinz Scheele unterstreicht das: „Der Verkehr rauscht bei vollem Tempo durch den Knoten Stockerau-Nord mit vielen Abzweigungen. Es kommt mehrmals am Tag zu gefährlichen Situationen. Nirgends sonst in Österreich würde man den Verkehr mit 130 km/h durch einen Verkehrsknoten leiten.“

Die Stadt argumentiert, dass eine Reduktion des Tempos von 130 km/h auf 100 km/h den Stickstoffausstoß um rund 50 Prozent, den CO2-Ausstoß um 23 Prozent und die Feinstaubemissionen um rund 34 Prozent verringern würde, die Reduktion des Verkehrslärms sei dabei erheblich. „Bedenkt man, dass die A22 im Bereich Stockerau unmittelbar zwischen Naturschutzgebiet Stockerauer-Au und dem Stadtgebiet verläuft, so bedeutet die Temporeduktion eine wesentliche Verbesserung der Lebensqualität in der Stadt und im Naherholungsgebiet. Wir wollen die Autobahn nicht wegdiskutieren. Wir fordern aber Rücksichtnahme und damit eine Verbesserung der Situation für die Stockerauerinnen und Stockerauer!“ so Bürgermeisterin Völkl abschließend.