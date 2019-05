„150 Jahre, das ist ja doch was!“, lacht FF-Kamerad Gerald Lenz. Und dank ihm werden sich die Stockerauer Florianis noch lange an die Feierlichkeiten zum Jubiläum am letzten Wochenende erinnern: Der Steinmetz hatte die Idee, einen Gedenkstein für die Feuerwehr anzufertigen, der am 1. Mai aufgestellt wurde. Nicht nur die Form, auch das edle Material namens „Rosso Multicolor Classico“ erinnern an eine züngelnde Flamme.

„Bei einer Mitgliederversammlung hat man uns gebeten, uns zum Jubiläum etwas Kreatives einfallen zu lassen“, erzählt Lenz – kein Problem für den Kameraden, der sofort eine Skulptur im Kopf hatte. Nun empfängt sein Kunstwerk, das in Zusammenarbeit mit der Firma Wolf in Niederhollabrunn entstand, die Feuerwehrmitglieder gleich beim Eingang zum FF-Haus.

„Der Stein steht im perfekten Winkel zur Florianistatue“, ist Lenz stolz auf das Ensemble. Der Sockel, auf dem die Skulptur montiert wurde, kann auch für Blumenschmuck verwendet werden.