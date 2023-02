Spillern voller Faschingsnarren

Der 2. Faschingsumzug fand am vergangenen Sonntag in Spillern statt. Organisator Matthias Kottek war begeistert, als er auf Menschenmenge blickte: „Es sind sogar noch mehr Leute da als 2020.“ Damals feierte der Umzug Premiere, ehe er wegen Corona zweimal ausfiel.

Insgesamt kamen einige hundert Leute und es nahmen 13 Gruppen teil, die mit ihren Wagen durch den Ort fuhren, um sich dann am Kirchenplatz zu treffen. Deshalb sagte Kottek: „Man sieht, Volksbrauchtum findet doch noch Anklang.“ Die Kinder der Volksschule wurden für ihre Kostüme geehrt, sie gewannen die Publikumswertung. Auch Bürgermeister Thomas Speigner zollte Respekt: „Das ist stark, was wieder auf die Beine gestellt wurde. Aber auf einen Kärntner kann man es erwarten (lacht).“ Damit spielte er auf Kotteks Herkunft an.

