Musiksommer-Rückblick: 1.300 Tickets in Korneuburg verkauft

Der 27. Musiksommer war ein großer Erfolg und es wurden insgesamt über 1.300 Tickets für vier hochkarätige Musikabende verkauft. Auch die Events im Innenhof des Rathauses waren sehr gut besucht, das Wetter war sommerlich warm.

Den Start der Veranstaltungsreihe machte das Klarinettenquartett Mocatheca. Die vier sympathischen Niederösterreicherinnen spielten auf ihren Klarinetten temperamentvolle Stücke und begeisterten mit facettenreicher Klangwelt. Ob Eigenkompositionen, Klezmer oder Jazz – jeder Ton wurde perfekt getroffen.

Tini Kainrath und Christian Becker versetzten das Publikum mit Liedern von Peter Alexander und Katerina Valente in die 60er-Jahre. Die Zuhörer waren begeistert und es wurden zahlreiche Lieder mitgesungen. Das Wetter spielte mit, der Auftritt fand im Rathausinnenhof statt. In der Werft lud die Wiener Kultband Monti Beton mit ihrem „Tribut to Neil Diamond“ mit Oldies und Superhits der letzten Jahrzehnte zum gemeinsamen Singen, Standing Ovation brachten bei großer Hitze die volle Halle 55 zum Swingen.

Der ausverkaufte Musicalabend mit Missy May, Lukas Permann und Mark Seibert erfüllte alle Erwartungen der eingefleischten Fans. Die gut gelaunten Topstars der deutschen Musicalszene brachten Hits aus „Tarzan“, „Cats“ oder „Tanz der Vampire“, ob im Duett oder Solo. Auch dieser letzte Abend des Musiksommers 2023 kam beim Publikum besonders gut an, die Besucher gingen mit einem Lächeln nach Hause.

Tickets für den Musiksommer 2024 sind ab Mitte Dezember online und im Bürgerservice der Stadtgemeinde erhältlich.