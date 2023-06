Korneuburg, Stockerau: Jugendliche Vandalen geschnappt

Seit Jahresbeginn beschäftigte eine Serie von Sachbeschädigung an verschiedenen Schulen die Polizeiinspektion Korneuburg. Durch intensive Ermittlungen konnten nun ein 17-jähriger österreichischer Staatsbürger, ein 17-jähriger kroatischer Staatsbürger und ein 18-jähriger türkischer Staatsbürger – alle drei aus dem Bezirk Korneuburg – als Beschuldigte ausgeforscht werden.

Bei den Einvernahmen waren die drei Beschuldigten geständig, insgesamt zehn Sachbeschädigungen an Höheren Schulen und eine Sachbeschädigung an einem Mehrparteienhaus in den Stadtgebieten von Korneuburg und Stockerau im Zeitraum von Anfang Jänner bis Anfang Mai 2023 begangen zu haben. Der durch die Straftaten entstandene Schaden dürfte rund 30.000 Euro betragen.



Die drei Beschuldigten werden nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt.