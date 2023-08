Jubiläum des Musikvereins Großrußbach

Vor 30 Jahren wurde der Musikverein Großrußbach gegründet, also Grund, das gebührend zu feiern. Am 14. und 15. August findet deshalb ein Zweitagesfest statt. Am ersten Tag startet das Programm mit Festbetrieb und viel Musik um 17 Uhr, am zweiten um 8.30 Uhr mit der Festmesse, danach gibt es Frühschoppen.

Erst im April gab es einen Wechsel an der Spitze des Vereins, Philipp Grabler übernahm im Rahmen der Jahreshauptversammlung von Otto Jony, der seine Funktion nach 15 Jahren zur Verfügung stellte. Damit ging eine Verjüngung einher, der neue Obmann ist mit 28 Jahren und die beiden Stellvertreter Martin Sailer und Julia Dersch mit 29 Jahren allesamt jünger als der Verein selber.

Bei der Übergabe: Obmann Philipp Grabler, Bürgermeister Josef Zimmermann und Otto Jony (v.l.). Foto: MV Großrußbach

Insgesamt zählt der Verein aktuell über 30 aktive Musiker, lässt Grabler wissen: „Wir sind stetig gewachsen, auch Corona hat das nicht geändert. Da hat der Otto sehr gute Vorarbeit geleistet.“ Wichtig für den MV sind auch Kapellmeister Wolfgang Kristan und Thomas Sidl sowie Stellvertreterin Elisabeth Steinacker, zählt der Obmann auf. Wie auch Karl Schöfmann und Reinhard Hofbauer, die Leiter des Jugendblasorchesters.

Auch der Nachwuchs ist vorhanden, das Jugendorchester probt jeden Samstag mit Musiklehrern. Dennoch ist man immer offen für Musikbegeisterte, dienstags finden um 19 Uhr die Musikproben statt. Es gibt zwar kein Kriterium, wie gut man sein soll, aber Vorkenntnisse sollte man mitbringen, sagt Grabler.

Der MV Großrußbach hält auch in diesem Sommer eine Probentour durch die Katastralgemeinden und die Umgebung ab, die genauen Termine und weitere Infos zum Verein findet man auf www.mv-grossrussbach.at.