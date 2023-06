Feuerwehr Karnabrunn: Eine Achse zu den Niederlanden

Vor 45 Jahren hat alles mit dem damaligen Pfarrer in Karnabrunn begonnen. Sein Bruder war Feuerwehrmann in Oudewater (Niederlanden). Über diese Beziehung entstand 1978 der erste Kontakt mit den Niederlanden, ein Jahr später wurden die Florianis aus Oudewater vom damaligen FF-Kommandanten Friedrich Pfennigbauer (Karnabrunn) zum Landesfeuerwehrleistungsbewerb nach Stockerau eingeladen.

Seit damals treffen sich die befreundeten Feuerwehren im Abstand von zwei bis drei Jahren, abwechselnd in Österreich und in den Niederlanden. Nun kam es wieder zum Treffen in Karnabrunn. Es war ein spezieller Anlass, die Freundschaft besteht aus 45 Jahren, deshalb war auch Oudewater-Bürgermeister Danny de Vries dabei.

Der festliche und offizielle Teil des mehrtägigen Besuches fand am 20. Mai im Gasthaus Schwarz in Großrußbach statt. Nach den Begrüßungsworten von Kommandant Dieter Markl und Großrußbach-Bürgermeister Josef Zimmermann sprach auch de Vries zu den Anwesenden. Er dankte der Feuerwehr Karnabrunn und Zimmermann für die Einladung und die schönen Tage in Österreich. Er dankte aber auch den „eigenen“ Feuerwehrmitgliedern, die er im Zuge der Reise besser kennengelernt hätte. Er zeigte sich sichtlich gerührt über die Freundschaft der Feuerwehren.

Medaille 3. Stufe Bronze für Freunde aus den Niederlanden

Zimmermann und Karnabrunns Ortsvorsteherin Martina Hirsch verliehen den anwesenden Feuerwehrangehörigen die Anstecknadel der Marktgemeinde Großrußbach. Abschnittsfeuerwehrkommandant Christoph Nebenführ überreichte gemeinsam mit Kommandant Markl und seinem Stellvertreter Alfred Czada drei niederländischen Kameraden die Medaille 3. Stufe Bronze des NÖ Landesfeuerwehrverbandes für internationale Feuerwehrkameradschaft.

Weiters wurden auch die anwesenden „Gründerväter“ mit einer Ehrenurkunde für die Verdienste um die Partnerschaft Oudewater-Karnabrunn geehrt. Nach dem Austausch von Gastgeschenken folgten etliche Geschichten der älteren Kameraden über die Freundschaft, die schon seit 45 Jahren besteht.

Am Sonntagabend traten die Silberhelme aus den Niederlanden, die schon mehr als Freunde, schon fast Familie für die Florianis aus Karnabrunn geworden sind, ihre Heimreise an. Alle Teilnehmer sprachen ihre Vorfreude auf das nächste Treffen aus.