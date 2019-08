Viele ÖKB-Verbände aus nah und fern, Ehrengäste und Festbesucher fanden sich ein um mit dem Kameradschaftsbund das 45-jährige Bestehen zu feiern. Bevor die neue Verbandsstandarte von Pfarrer i.R. Anton Höfer gesegnet wurde, wurde in den Ansprachen die heutige Bedeutung und die Leistungen des Kameradschaftsbundes hervorgehoben: „Vorrangig ist für uns die Erhaltung des Friedens und der Sicherheit in unserer Heimat und in ganz Europa. Wir stehen für die Verbundenheit zur Heimat und zur Freundschaft und Kameradschaft unter den Menschen.“

Grußworte der vielen Ehrengäste, Festreden, eine Übersicht über die Entstehung des ÖKB Sierndorf und die Überreichung der Anerkennungsurkunden an Kameraden, die seit Gründung des Ortsverbandes aktiv dabei sind, rundeten das Festprogramm ab.