47 Feuerwehren nach Unwetter im Einsatz

Vollbild

FB

Mit dem Schneeschild wurde der Schlamm in der Berggasse/Eichenweg/Grafengasse in Ernstbrunn entfernt. Die Ernstbrunner Kameraden Ralf Schirmböck und Martin Zotter zeigen die Dreckspuren der nächtlichen Einsätze. Mit der Waschanlage am Einsatzfahrzeug wurde die Hirschmillerstrasse in Ernstbrunn gereinigt.

1 /4