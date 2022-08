500 Gäste zuletzt bei "Musik an einem Sommerabend"

Werbung

Ein weiteres Highlight fand bei "Musik an einem Sommerabend" in Stockerau statt. Der bekannte Musiker und Sänger Manuel Eberhardt und Band rockten die Schneps-Bühne in Stockerau.

Das Wetter war fantastisch und über 500 Besucher ließen es sich nicht nehmen, um am Sparkassaplatz zu tanzen, singen und feiern. Veranstalter Ernst Weidenauer freute sich auch über den Besuch von Ernst Schneps, der schon seit Jahren Hauptsponsor von "Musik an einem Sommerabend" ist. Schneps kam mit seiner Familie und seinen acht Enkelkinder.

Das nächste Event steht bevor: "Dolce Vita & Italo Show" am 12. August, 18.30 Uhr, direkt am Sparkassaplatz.

