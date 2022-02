Das jüngste Orchester im Bezirk Korneuburg

Die Stadtmusik Korneuburg ist ein recht junges Orchester: Seit 2016, zwei Jahre nach der Gründung, halten die Musiker ihre Proben in der Musikschule der Korneuburger Musikfreunde ab – und arbeiten eng mit dieser zusammen. Musikschuldirektor Peter Vasicek fungiert als Kapellmeister.

Er erklärt: „Es erscheint mir wichtig, dass Korneuburg ein Blasorchester hat, weil dadurch sämtliche Feste und Veranstaltungen, die im Freien oder in größeren Lokalitäten stattfinden, musikalisch von den Korneuburger Musikern – von denen es ja viele gibt – umrahmt werden können.“

Roland Fesl bemüht sich im Speziellen um den Bläsernachwuchs, er leitet das Jugendblasorchester und führt die Kids in die Welt der Blasmusik ein. Besonders unterstützt wird er dabei von seinem Trompetenkollegen Walter Fend.

„Leider sind in den Pandemiezeiten die Aktivitäten drastisch zurückgeschraubt worden, jedoch schauen schon alle Stadtmusikanten der nahen Zukunft, in der wieder geprobt werden darf, freudig entgegen“, erzählt Kapellmeister Vasicek. Corona-bedingt waren die Auftritte in den vergangenen zwei Jahren spärlich. Die Stadtmusik trat vorwiegend im Freien auf – und das nur in der warmen Jahreszeit, beispielsweise zu Fronleichnam oder in Montmartre (Frankreich).

Gut angenommen: die ersten Musiktage

„Besonders gut angenommen wurden die ersten Sommermusiktage im Juli 2021“, freut sich Vasicek. Er griff Fesls Vorschlag gern auf, für den Jungmusikernachwuchs in den Sommerferien ein „Intensivtraining“ durchzuführen. Eine Woche lang wurde intensiv gearbeitet. „Viele Musiklehrer unterstützten das Projekt. Das Ergebnis konnte sich im Rahmen eines Konzerts am Korneuburger Kirchenplatz hören lassen!“

Die Sommermusiktage finden heuer wieder statt, Voranmeldungen dafür sind schon vorhanden. „Bleibt nur noch, allen Stadtmusikern viel Spaß für die bald beginnenden Proben zu wünschen“, freut sich auch der Kapellmeister darauf.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden