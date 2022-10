Jugendarbeit als Herzstück der Musikkapelle Hagenbrunn

Die Musikkapelle feiert heuer ihr 70-jähriges Bestehen, sie wurde am 6. Februar 1952 aus der Taufe gehoben. Die ersten Wurzeln dürften sich aber schon früher entfaltet haben, denn nach mündlichen Überlieferungen existierte schon vor 1900 eine Musikgruppe in Hagenbrunn, die bei verschiedenen Anlässen aufspielte. 1920 wurde unter Josef Haller eine Burschenvereinskapelle gegründet, die damals an den ersten Wertungsspielen teilnahm.

Josef Haller setzte die Ini tiative für die Gründung der heutigen Formation, die zuerst als Jugendkapelle auftrat. Zum ersten Obmann wurde Karl Fein gewählt. Auch damals war die Jugendarbeit schon ein wichtiges Thema, und so wurde Kapellmeister Johann Höflinger mit der musikalischen Ausbildung der jungen Truppe beauftragt.

Ab 1953 übernahm Kapellmeister Anton Öhler-Haas die Leitung der Musikkapelle, ab 1955 unterstützte ihn Rudolf Gilg. Im Jahr 1955 stieß Manfred Paul – oder der „Herr Doktor“ – zur Musikkapelle Hagenbrunn und unterstützte den Verein sowohl bei der Jugend- als auch bei der Probenarbeit. Er ist nach wie vor aktiv und fehlt bei keiner Ausrückung.

Berlin, Musikerball und legendäre Neujahr-Events

Unter den Kapellmeistern Anton Öhler-Haas und Rudolf Gilg wuchs der Verein stetig und konnte zahlreiche musikalische Erfolge verzeichnen. Ab 1983 übernahm Michael Oberschil jun. das Amt des Obmanns. In seiner bis 2014 andauernden Obmannschaft wurden viele Projekte umgesetzt. Als musikalische Höhepunkte sind sicher die Reisen zur „Grünen Woche“ in Berlin zu nennen. Außerdem wurde im Jahr 1990 der erste Musikerball abgehalten, der mittlerweile zu einem unverzichtbaren Teil des Veranstaltungsangebots der Marktgemeinde zählt. Auch das legendäre „Neujahrsblasen“ wird nach wie vor jährlich durchgeführt.

Um die Jugendarbeit auf professionelle Beine zu stellen, wurde 2012 die Zusammenarbeit mit der Musikschule Gerasdorf ins Leben gerufen. Die Musikkapelle probt im Keller des Gemeindezentrums Hagenbrunn und sorgt für den festlichen Rahmen bei Pfarr- und Gemeindeveranstaltungen.

Das große Jubiläum wird übrigens beim Oktoberfest im Gemeindesaal Hagenbrunn gefeiert (22. und 23. Oktober). Und: Die Kapelle plant am 11. Dezember ein Konzert, das ebenso im Gemeindesaal stattfinden wird.

