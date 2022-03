MusikvereinLeobendorf „zentral für Kultur“

Die Blasmusik hat allgemein in den letzten Jahren eine unüberhörbare Entwicklung genommen. So auch in der Großgemeinde: Musikschuldirektor Walter Reindl bildete vor 20 Jahren mit zwölf Schüler eine Gruppe, die sich schließlich zum Musikverein Leobendorf Kreuzenstein mit derzeit 71 aktiven Mitglieder entwickelt hat.

Ein breiter Spannungsbogen verläuft heute von der Funktion als treuer Begleiter der Bevölkerung über den Jahreslauf mit Fronleichnam, Erntedank, Heldenehrung und Bauernmarkt bis hin zu außergewöhnlichen Konzert- und Eventveranstaltungen im symphonischen Bereich.

Von jung bis alt und aus allen Berufen

„Es gibt kaum eine andere Organisation, in der so viele Menschen mit höchst unterschiedlichen Berufen und unterschiedlichem Alter aus Freude an der gemeinsamen Sache zusammenarbeiten“, findet Kapellmeister Reindl. Das Durchschnittsalter im Musikverein Leobendorf liegt bei 27 Jahren, wobei zurzeit 44 Musiker unter 25 Jahre alt sind. Das jüngste Mitglied ist 13, das älteste aktive Mitglied 81 Jahre alt.

Der Nachwuchs ist eng mit der Arbeit der Musikschule verbunden, die in zwei aufbauenden Ensembles, den „Brassinis“ und der „Brass Company“, die idealen Voraussetzungen schafft, um in den Verein aufgenommen zu werden. „Es gibt viele Vorteile, die sich jungen Musikerinnen und Musikern durch das Erleben einer solchen Gemeinschaft auftun: sinnvoll Freizeit verbringen, Teamarbeit begreifen, musikalische Weiterbildung genießen, Umgang mit älteren Kollegen kennen lernen und Wertschätzung vor der Tradition aufbauen“, betont Reindl.

Vom musikalischen Schaffen des Musikvereins Leobendorf zeugen drei CD-Aufnahmen, die regelmäßig auf Radio NÖ zu hören sind. Für die Teilnahme an 14 Konzertwertungen in Folge mit „Ausgezeichnetem Erfolg“ wurde der Verein mit den Ehrenpreisen des Landeshauptmanns in Bronze und Silber ausgezeichnet.

Im Auditorium in Grafenegg erreichte man 2018 den zweiten Platz in der Stufe C bei der Landeswertung. Auch an den Marschbewerben nimmt Leobendorf seit zehn Jahren regelmäßig teil: Die Musiker marschieren zurzeit unter der Stabführung von Thomas Buchner in der Höchststufe. Kapellmeister Reindl: „Die vielen unvergesslichen Erlebnisse und Erfahrungen in der Musikergemeinschaft und der örtlichen Gesellschaft, die Wertschätzung, die entgegengebracht wird und die damit verbundene Dankbarkeit bestätigen die Wichtigkeit und Sinnhaftigkeit des musikalischen Wirkens der Blasmusik.“

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden