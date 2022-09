83-Jähriger vor Gericht Prozess um Bluttat in Stockerau am 22. September

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Landesgericht Korneuburg Foto: NOEN, Löwenstein/Archiv

E in 83-Jähriger muss sich am 22. September am Landesgericht Korneuburg wegen Mordes verantworten.