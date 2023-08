Die Festspiele Stockerau schweben auf Wolke sieben

„Das ärgert mich jetzt wirklich!“, rief der ehrgeizige Intendant Christian Spatzek vor der letzten Aufführung auf der Bühne in den Bretterboden stampfend in das Publikum. „Da sind doch jetzt wirklich sieben Plätze frei?“, witzelte er. Der Intendant kann nicht von einer Auslastung von 100 Prozent schwärmen, aber er kann mehr als zufrieden sein.

Alle Aufführungen konnten gespielt werden - und wäre das eine wettertechnisch wirklich grauenvolle Wochenende nicht gewesen: Man könnte von einer Auslastung von über 100 Prozent sprechen, denn alle noch weiteren behördlich freigegebenen Plätze wurden mit Zusatzsesseln versehen und bis auf den letzten Platz verkauft.

Gespielt wurde heuer 18 Mal auf der Open-Air-Bühne am Karl Renner-Platz in Stockerau - und zwar vom 27. Juli bis 20. August. Begrüßt wurden 10.589 Besucher: Das entspricht einer Auslastung von 91 Prozent. Das Interesse an sich war schon groß.

Das Ensemble mit Caroline Athanasiadis, Claudia Rohnefeld, Ivana Urban, Bernadette Kizik, Peter Edelmann, Christoph Fälbl, Christan Spatzek, Franz Suhrada, Bernd Spitzer, Gerhard Karzel, Goran David, und Florian Schwarz. Zum Team zählten Peter Uwira (Musik), Barbara Langbein (Kostüme), Barbara Demuth (Maske) und Manfred Waba (Bühnenbild). Foto: Johannes Ehn

Seitens der Stadtgemeinde konnte man die Nachfrage nicht einmal mehr abarbeiten, das Telefon lief heiß, die Hotline brach zusammen, der Mailserver stürzte ab, das Bürgerservice wurde überrannt. „Genaugenommen hätten wir mindestens eine Woche dranhängen müssen. Aber gibt es etwas Schöneres, als so einen herrlichen Zuspruch zu bekommen?“, strahlt Bürgermeisterin Andrea Völkl. „Natürlich ist solch ein Erfolg nur mit einem gemeinsamen Tun möglich – ich bedanke mich beim Ensemble und dem gesamten Team für den großartigen Einsatz. Ich bin glücklich und freue mich jetzt schon auf die nächste Spielsaison.“

Heinz Scheele, Kulturstadtrat und Zweiter Vizebürgermeister, schmunzelt: „Wer das Prinzip der Krautfleckerln der Tante Jolesch (Friedrich Torberg) kennt, der weiß, schnell muss man sein, wenn man welche genießen möchte. Bei uns betrifft es den Kulturgenuss mit Festspiel-Tickets: ab Verkaufsstart einfach schnell sein – unser Tipp für 2024.“

Festspiele für den guten Zweck: Verein „punkt.um“ erhält 10.000 Euro

Jedes Jahr unterstützen die Festspiele Stockerau ein Sozialprojekt, diesmal wurde für den Verein „punkt.um“, der Psychotherapie für Kinder und Jugendliche ermöglicht, gesammelt. Stadtamtsdirektorin Christina Pinggera: „Es wurden knapp 8.500 Euro eingenommen. Wir verbeugen uns vor unserem fantastischen Publikum für die Großzügigkeit und freuen uns, diesen Betrag auf 10.000 Euro seitens der Stadtgemeinde Stockerau aufzurunden und in Kürze feierlich überreichen zu können. Wir hoffen, damit Menschen ein wenig unter die Arme greifen zu können!“

Das Programm fürs nächste Jahr steht fest, gespielt wird „Der Diener zweier Herren“ von Carlo Goldoni. Der Ticketverkauf startet am 15. Oktober. Alle Infos: www.festspiele-stockerau.at