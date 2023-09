Gesunde Gemeinde Hagenbrunn spendet an Behindertenhilfe

Im Rahmen der Gesunde Gemeinde fand im Juli in Hagenbrunn die Veranstaltung „A g'sunds Miteinander der anderen Art“ statt. Arbeitskreisleiterin Silvia Hickelsberger und ihr Team luden zu einer Jause beim Gemeindeamt ein. Der Erlös der Veranstaltung wurde der Behindertenhilfe Bezirk Korneuburg gespendet: Herta Dietl, Silvia Hickelsberger und Gabriela Poihs vom Arbeitskreis Gesunde Gemeinde Hagenbrunn übergaben die Spende in der Höhe von 185 Euro an die Präsidentin der Behindertenhilfe, Sylvia Bruckner.