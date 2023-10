Erstes Gips-zu-Gips-Recyclingwerk kommt nach Stockerau

In einer gemeinsamen Pressekonferenz haben das Bauunternehmen Porr, der französische Industriekonzern Saint-Gobain (bekannt durch die Marke „Rigips“) und das österreichische Entsorgungsunternehmen Saubermacher bekannt gegeben, die erste Gips-zu-Gips-Recyclinganlage Österreichs in Stockerau 2025 in Betrieb nehmen zu wollen. Die auf Baustellen anfallenden Gipsabfälle sollen hier gesammelt und aufbereitet werden, um die endlichen Rohstoffvorkommen und Deponievolumina Österreichs zu schonen.

Den wesentlichen Impuls gab das bundesweite Deponieverbot für Gipskartonplatten, welches ab 1. Jänner 2026 in Kraft treten wird. Ressourcenverbrauch als auch Abfallmengen der Bauwirtschaft steigen jährlich an. Gips, der sich aufgrund seiner chemischen Eigenschaften gewissermaßen unendlich wiederverwenden lässt, landete bisher nahezu zu 100 Prozent auf der Deponie, aufgrund der bisher kostengünstigen Entsorgungsmöglichkeiten.

Gips wird einerseits aus natürlichen Vorkommen im Bergbau gewonnen oder er entsteht als Nebenprodukt chemischer Prozesse und bei der Rauchgasentschwefelung von Kohlekraftwerken. Durch den „Green Deal“ der Europäischen Kommission sollen jedoch bis 2035 alle Kohlekraftwerke abgeschaltet werden. Um künftige Engpässe zu verhindern, fokussiert sich die österreichische Bundesregierung verstärkt auf die Wiederverwertung anfallender Gipsabfälle.

Geteilte Arbeit in der Kreislaufwirtschaft

Porr, Saint-Gobain und Saubermacher ergänzen sich in ihrem Pilotprojekt mit ihren jeweiligen Kompetenzen. Während Porr und Saubermacher das Know-how rund um Logistik und Recycling bereitstellen, hat Saint-Gobain die nötigen Ressourcen, um den gesammelten Rohstoff wiederverwertbar zu machen. Der Plan sieht vor, den aufbereiteten Gips von Stockerau per Bahn nach Bad Aussee in die Steiermark zu überführen, um ihn dort in die Produktion neuer Gipskartonplatten einfließen zu lassen.

Bis zu 40 Prozent Recyclinggips können so in einer neuen Platte verarbeitet werden. „Nur eine sektorübergreifende Partnerschaft wie diese macht nachhaltiges und wirtschaftliches Recycling möglich“, sind sich die drei Unternehmen einig.

Bis 2025 müssen jedoch noch einige Vorbereitungen in Logistik und Aufbereitung getroffen werden sowie Baustellenpersonal zu den kommenden Recyclingmaßnahmen eingeschult werden. Allein die Konzeption der Gipsrecyclinganlage habe drei Jahre in Anspruch genommen. Mit dem kommenden Deponieverbot werde wohl ein Recyclingmarkt entstehen, an dem Porr voraussichtlich auch Gipsabfälle von Baustellen anderer Konzerne aufsammeln werde.

Rund sieben Millionen Euro werden zur Realisierung in die Logistik und die Recyclinganlage gesteckt, um eine Jahreskapazität von rund 60.000 Tonnen zu erreichen. Geplant ist, das Werk in der Stockerauer Pragerstraße am Isover-Gelände von Saint-Gobain einzurichten. Es war vor allem eine strategische Entscheidung, sich für den Standort Stockerau zu entscheiden. Einerseits ist der dortige Bahnanschluss optimal für das Vorhaben. Andererseits befindet sich im Osten, rund um den Großraum Wien, das größte Bauvolumen Österreichs.

Zunächst werden durch das Vorhaben vier neue Arbeitsplätze geschaffen, sollte das Pilotprojekt von Erfolg gekrönt sein, könnte man sich durchaus vorstellen den Standort um andere Recyclingsparten zu erweitern und zukünftig vielleicht sogar in anderen Ländern mit ähnlichen Projekten zu beginnen. „Mit Rigips werde immerhin nicht nur in Österreich, sondern auch in anderen Ländern gebaut“, so Hans Roth, Gründer und jetziger Aufsichtsrat der Saubermacher AG. Besonders betonte er die Rolle der Gesetzgebung: „Es braucht bei diesen Vorhaben immer die gesetzlichen Grundlagen, ohne diese wird für gewöhnlich der Weg des geringsten Widerstandes bevorzugt - in diesem Fall wäre das die Entsorgungsdeponie gewesen."