Nahversorger in Spillern sperrt zu

Nach 57 Jahren endet am 25. Oktober in Spillern eine Ära, an diesem Tag schließt der Adeg Voglauer seine Pforten. Es handelt sich um den letzten Nahversorger der Gemeinde. Grund ist der gesundheitliche Zustand von Betreiberin Lydia Voglauer, ein Nachfolger konnte nicht gefunden werden.

Bürgermeister Thomas Speigner arbeitet derzeit mit Hochdruck an einer Lösung, ihm ist wichtig, dass man auch künftig Lebensmittel in der Gemeinde kaufen kann. Die Entwicklung machte ein schnelles Handeln nötig: „Wir haben ja gewusst, dass der Tag X kommt und Lydia Voglauer das Geschäft nicht weiterführen kann, aber wir haben mit dem Zusperren mit 2026 geplant, die Vorlaufzeit ist jetzt wesentlich kürzer.“

Das Geschäftslokal auf der Wiener Straße 38 wird nun saniert, damit muss die Gemeinde eine neue Location suchen. Speigner hat bereits einen konkreten Plan, er will das Unternehmen „KastlGreissler“ gewinnen. Dabei wird ein Container platziert und die Kunden können die Waren per Selbstbedienung erstehen. Da dies für manche Menschen eine Hürde darstellen könnte, kann sich der Bürgermeister vorstellen, dass anfänglich Freiwillige bei der Bedienung helfen. Erst kürzlich sah er sich einen „KastlGreissler“ in einer anderen Gemeinde an, das Konzept überzeugte ihn: „Man bekommt 500 Artikel des täglichen Bedarfs, 50 Prozent Supermarktwaren, 50 Prozent regionale Waren. Das würde auch zu uns passen.“ Als Standort des Containers denkt er an einen Parkplatz vor dem Adeg, das würde einen Synergieeffekt mit der Trafik geben, die sich ebenso dort befindet. Bis das Geschäft am 25. Oktober schließt, werden die vorhandenen Waren um 25 Prozent reduziert verkauft.

Derzeit hat Speigner zwar mit der Suche nach einer Alternative viel zu tun, dennoch weiß er, was Priorität hat: „Am wichtigsten ist, dass Lydia Voglauer bald wieder gesund ist, nur das zählt.“

