Ausgezeichnet: Fleischerei Dormayer punktet mit veganer Linie

Insgesamt 13 Medaillen konnte die Langenzersdorfer Fleischerei Dormayer bei der „Ab Hof-Spezialmesse“ für bäuerliche Direktvermarktung in Wieselburg abräumen. Vier Mal durfte Markus Dormayer für die Weltmeister-Blutwurst, Blutwurst mit Chili, die französische Variante „Boudin Noir“ und vegane Blutwurst das „Goldene Blunz'nkranzl“ entgegennehmen. Für seinen veganen „Haggis“ erhielt er sogar die allerhöchste Gold-Auszeichnung - und durfte sich in die Reihen der Sieger stellen.

Silber gab es gleich acht Mal, etwa für die Blutwurst mit Preiselbeere, mit Honig und Vanille, den Kochschinken „Cotto Volante“ sowie für die vegane Linie, die der Betrieb schon seit 2012 entwickelte, darunter die veganen Produkte wie „LeVerkäse“, „KäVeleberkäVe“, „KäVekrainer“, „WeißwVrst“ und „SalsiVVia“. Als Draufgabe gab es für die vegane „DebreViner“ noch Bronze.

Ich hab damals geschmacklich meinen größten Kritiker überzeugt - mich selbst. Markus Dormayer

Nach etlichen Versuchen war Markus Dormayer endlich am Ziel: „Ich produzierte damals den ersten veganen Leberkäse, der geschmacklich meinen größten Kritiker überzeugte - mich selbst.“ Für ihn geht es schon dieses Wochenende weiter, nämlich zu einem anderen Wettbewerb in Frankreich, wo er sich ebenfalls große Chancen ausrechnet.

Direktvermarkter Markus Kleedorfer legt Wert auf besonders gute Qualität seiner Produkte. Dafür wurde er heuer mit drei ersten Plätzen bei der Wieselbuger Ab-Hof-Messe belohnt. Foto: Karin Schuhböck

Gleich drei Mal erhielt Direktvermarkter Markus Kleedorfer aus Höbersdorf mit seinen Produkten Marillennektar und Birnennektar die „Goldene Birne“ und für den Wachteleierlikör das „Goldene Stamperl“ in Wieselburg. 2006 übernahm er die Wirtschaft von seinem Vater und spezialisierte sich auf die Direktvermarktung.

Sein Hauptaugenmerk liegt auf dem Anbau von Spargel, Kartoffeln und Obst und er hält in seinem Stall 150 Wachteln, die die Eier für den Wachteleierlikör liefern. Marillen-, Apfel- und Birnenbäume liefern das Obst für Brände und Nektar in hervorragender Qualität. Die Brände werden direkt am Hof gebrannt, die Abfüllung der Erzeugnisse findet außer Haus statt.

Geheimrezept? Das gibt es nicht. Leopold Bauer muss bei dieser Frage lachen

„Jetzt beginnt bald die Spargelernte und in etwa einer Woche werden die Marillenbäume blühen. Es bleibt zu hoffen, dass uns heuer ein Spätfrost erspart bleibt“, sieht Kleedorfer arbeitsreiche Monate auf sich und seine Familie zukommen.

Leopold Bauer aus Simonsfeld hat für seinen Metessig die „Goldene Birne“ und für seinen Brombeerlikör das „Goldene Stamperl“ erhalten: "Geheimrezept? Das gibt es nicht“, sagt er auf NÖN-Nachfrage lachend. „Aber man merkt sicher, dass wir uns bemühen, Qualität auf höchstem Niveau zu liefern. Das gelingt uns, wie es ausschaut, ganz gut. Die Auszeichnung ist natürlich sehr schön, sie ist Werbung für unsere Produkte, aber vor allem ist sie gut für mein Ego (lacht), denn sie zeigt, dass wir hochwertige Arbeit abliefern."

Sieger im Bezirk Korneuburg

Das Goldene Stamperl und die Goldene Birne in Gold erhielten:

Markus Kleedorfer (Höbersdorf): Marillennektar, Birnennektar, Wachteleierlikör

Johannes Friedberger (Bisamberg): Frizzberger Muskat bleu

Josef Egger (Langenzersdorf): Alpenwacholderlikör

Thomas Hochmeister (Großrußbach): Erdbeer-Fruchtaufstrich

Leopold Bauer (Simonsfeld): Metessig, Brombeerlikör

Renate und Leopold Wittmann (Ernstbrunn): Marillennektar

Tanja Moser (Stetteldorf am Wagram): Lavendelsirup

Gold für ihre Ölprodukte erhielten:

Ernst Strohmayer (Oberhautzental): Kürbiskernöl

Reinhold Jud (Unterparschenbrunn): Rapsöl

Stefan Anzböck (Unterrohrbach): Kürbiskernöl

Matthias Gepp (Naglern): Kürbiskernöl

Das Goldene Blunz'nkranzl erhielt:

Fleischerei Dormayer: Blutwurst, französische Blutwurst „Boudin Noir“, Blutwurst mit Chili, vegane Blutwurst und vegane „Haggis“

