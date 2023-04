Ganztagsschulmodell startet in Gerasdorf

Bisher konnten Eltern ihre Kinder nach der Schule im Hort betreuen lassen, doch ab dem nächsten Schuljahr ändert sich das. Statt des Hortvereins Civitas übernimmt nun die Volksschule selbst die Hauptverantwortung für die Nachmittagsbetreuung und verbindet Bildung mit Freizeit.

Bei der sogenannten „Ganztagsschule in getrennter Abfolge“ wird dabei nachmittags eine Lernstunde eingeführt, die von den Volksschullehrerinnen geleitet wird. Die Betreuung außerhalb dieser Stunde übernehmen Freizeitpädagoginnen. Im Gegensatz zu einer „Ganztagsschule in verschränkter Form“ ist es nicht verpflichtend, das Kind nachmittags in der Schule zu lassen.

Die Lernstunde diene nur zur Verfestigung des Wissens, versichert Bildungsstadtrat Christian Hoffmann (SPÖ): „Man lernt keinen neuen Stoff. Es wird nur Wiederholungen der Lehrinhalte geben.“

Betreuungskosten reduzieren sich auf 120 Euro pro Monat

Der Stadtrat bezeichnet die neue Nachmittagsbetreuung als „pädagogisch wertvoll und kostengünstig“. So habe sich der zu bezahlende Betrag reduziert: Nun kostet eine fünftägige Betreuung 120 Euro pro Monat, im Hort waren es noch 160 Euro.

Außerdem wird bei den Kosten nicht mehr zwischen Voll- und Teilzeit unterschieden, abgeholt werden können die Kinder nun flexibel zwischen 15 und 17 Uhr. Geplant ist auch, während der Ferienzeiten Betreuung anzubieten.

Start in allen drei Volksschulen

Die Anmeldungen schickt die Gemeinde mit einem Antrag an das Land NÖ, das für die Bezahlung der Lehrenden verantwortlich ist und deshalb eine Genehmigung erteilen muss. Wenn die Formalitäten erledigt sind, startet die neue Nachmittagsbetreuung im September in allen drei Volksschulen. „Es ist ein bereits von den Nachbargemeinden erprobtes Modell, das wir lange beobachtet haben. Jetzt wollen wir es auch machen“, freut sich Hoffmann.

