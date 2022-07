Hilfe von Korneuburg bei Brandbekämpfung in Großmittel

Werbung

Am Mittwoch ist im militärischen Sperrgebiet des Truppenübungsplatzes Grossmittel (Bezirk Wiener Neustadt) ein Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauerten auch am Donnerstag noch an, der Brand ist aber mittlerweile unter Kontrolle.

Im Einsatz stehen seit gestern auch Brandschutzkräfte des ABC-Abwehrzentrums Korneuburg. "Spezielle Herausforderung ist die Blindgängergefahr. Aus dem Grund ist auch ein gehärtetes Löschfahrzeug vom Truppenübungsplatz Allensteig vor Ort im Einsatz", informierte der Kommandant des ABC-Abwehrzentrum, Jürgen Schlechter.

Foto: Bundesheer/ABCAbwZ

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben die Brandschutzkräfte des Bundesheeres die zivilen Feuerwehren abgelöst, Glutnester wurden mit Wärmebildkameras überwacht. 80 Soldaten der ABC-Abwehrtruppe haben die Brandwache gehalten.

Nach Angaben des Militärkommandos NÖ flackerten Donnerstagnachmittag aufgrund von Hitze und Trockenheit immer wieder größere Glutnester auf. Bekämpft wurden diese mit gezielten Wasserabwürfen aus der Luft.

