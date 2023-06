Kapellerfelder Jugendzentrum ist fertiggestellt

Eigentlich ist das lang erwartete Jugendzentrum in Kapellerfeld bereits fertig erbaut und könnte schon in den nächsten Wochen benutzt werden. Dennoch kündigt die FPÖ an, das Zentrum erst im Oktober eröffnen zu können. Grund dafür sei Personalmangel beim Jugendverein Tender, den die Gemeinde im Jugendzentrum einsetzen will.

Das sorgt für Aufregung bei den Oppositionsparteien. „Es ist uns wichtig, dass der Jugendraum für die Jugendlichen so bald wie möglich geöffnet wird“, betont Stadtrat Kaldun Hana von der ÖVP. Er kritisiert außerdem die Kosten von 51.000 Euro, die Gerasdorf für die einjährige Betreuung ausgeben will. Das Geld geht an zwei Jugendarbeiter, die an zwei Tagen pro Woche das Jugendzentrum öffnen.

Kritik an Kosten von 51.000 Euro

Doch auch das stößt bei der Opposition sauer auf: „Wer sowas machen will, muss immer offen haben“, so Stadtrat Paul Vogler von den Grünen. Er versteht nicht, warum die Gemeinde überhaupt einen Verein bezahlen muss, der die Beaufsichtigung der Jugendlichen übernimmt. Im Jugendzentrum Seyring etwa haben engagierte Jugendliche selbst einen Verein gegründet, der sich eigenständig um die Öffnung des Raums kümmert. „Das wäre auch in Kapellerfeld sofort möglich und würde keine 51.000 Euro kosten“, ergänzt Hana.

„Es wurde auch gesucht, aber man kann nichts aus dem Ärmel zaubern“, kontert hingegen Dominik Sailer von der FPÖ. Die bezahlte Organisation solle auch nur als Starthilfe dienen, bis sich ein eigener Verein gründet. Mit den Jugendarbeitern erfülle man außerdem den Wunsch der Eltern nach pädagogischer Betreuung, fügt FPÖ-Vizebürgermeister Dietmar Ruf hinzu.

Widerstand im Gemeinderat

Mit der Aufsicht beauftragt werden soll der Verein Tender, dessen Unterverein Jak! im Bezirk Korneuburg breit vertreten ist und auch in Gerasdorf schon einmal tätig war. Doch auch das sorgte bei der Gemeinderatssitzung für Aufruhr. So habe die Gemeinde den damaligen Vertrag mit Jak! gekündigt, weil die Jugendlichen, und dementsprechend auch die Politik, nicht mit deren Arbeit zufrieden waren, so Grünen-Stadtrat Paul Vogler. Er verstehe nicht, warum der Verein nun wieder ausgewählt wird, und bezeichnet die Entscheidung als voreilig. Die Grünen enthielten sich daher bei der Gemeinderatssitzung, NEOS und ÖVP stimmten gegen den Antrag, der dennoch angenommen wurde.

Die FPÖ beteuert, keinen anderen Verein gefunden zu haben. Vizebürgermeister Ruf blickt allerdings optimistisch in die Zukunft. So hätten sich bereits ein bis zwei Jugendliche gemeldet, die an der Leitung des Zentrums interessiert wären und deren Eignung nun überprüft wird. „Wenn wir schneller verantwortliche Jugendliche finden, dann können wir auch schneller und öfter öffnen“, kündigt der „Vize“ an.