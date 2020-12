Im Rathausgarten hat das Gerasdorfer Christkindl-Postamt in der Adventzeit geöffnet. Rathaus-Engerln leiten die Briefe an das Christkind per Mail an die Eltern weiter.

Das Gerasdorfer Christkindl-Postamtes im Rathausgarten hat Montag bis Sonntag von 6.00 bis 19.00 Uhr geöffnet. Die Aktion endet am 20. Dezember.

Ganz wichtig: Bei den Briefen nicht auf die E-Mail-Adresse vergessen!

Der – von der Rüsselspitze bis zur Schwanzspitze – 1,50 Meter große Baby-Elefant aus Holz neben dem Christkindl-Postamt soll an die Corona-Abstandsregeln im Freien erinnern.

Bürgermeister Alexander Vojta über die Aktion: „Ich lade alle Gerasdorfer Kinder ein, unser geschmücktes Rathaus und den weihnachtlichen Rathausgarten zu besuchen. Besonders im Dunkeln kommt weihnachtliche Stimmung auf. Ich wünsche einen schönen Advent trotz Corona!“