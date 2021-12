Weihnachtszauber in den Fenstern in Stockerau

Alle Jahre wieder lädt die Heidstraße zu einem weihnachtlichen Spaziergang ein, nämlich dann, wenn die Adventfenster erstrahlen. „Ich hatte die Idee vor fünf Jahren“, erzählt Initiatorin Ilse Groschedl, die damals die Aktion gemeinsam mit Brigitte Sommer-Lolei auf den Weg brachte. Zuerst sollten nur vier Fenster – stellvertretend für die Adventsonntage – weihnachtlich geschmückt werden, doch die Begeisterung der Bewohner war so groß, dass sogar Bewerber abgelehnt werden mussten.

Und diese Freude an der Adventfenster-Aktion hält bis heute an: „Schon im August werde ich gefragt, ob es eh wieder eine Aktion gibt!“, lacht Groschedl. Für den 24. Dezember steht dabei traditionell die Firma Heid, deren Lehrlinge einen großen Christbaum vor den Toren der Fabrik gestalten. Die restlichen Fenster werden ausgelost, Groschedls Tochter wird dafür zum Glücksengerl. Erstmals mit dabei ist heuer auch die Residenz, die am 23. Dezember ihr Fenster enthüllen wird. Groschedl und ihre Familie präsentierten ihr Fenster bereits am vergangenen Freitag, heuer haben sie mit viel Liebe „Wichtelhausen“ gezaubert.