Heuer erstmals Eisstockschießen am Korneuburger Adventmarkt

Wenn die Adventmärkte öffnen, die Luft nach Zimt, Keksen und Punsch riecht, dann ist es bis zum Weihnachtsfest nicht mehr weit. In fast jeder Gemeinde gibt es eine Veranstaltung, bei der an einem Stand oder in einem öffentlichen Gebäude zumindest einige Stunden lang Punsch ausgeschenkt wird und Kekse verkostet werden können. Doch es gibt auch einige große Adventmärkte mit eigenem Unterhaltungsprogramm. In rund zwei Wochen geht es los.

Ausreichend Bewerbungen der Standler gab es für den Adventmarkt vor dem historischen Rathaus in Korneuburg. Start ist am 24. November, bis zum 17. Dezember ist von Donnerstag bis Sonntag geöffnet, danach täglich bis zum Heiligen Abend.

Heuer gibt es einige Neuerungen und Änderungen, sagt Barbara Busch vom Stadtmarketing. So wird es mehr Essensstände geben als früher. Acht Gastrohütten garantieren die Versorgung. Anders als in vergangenen Jahren werden die Aussteller auch keine Hütten mehr abwechselnd betreiben.

Eisstockbahnen in Korneuburg

Neben dem leiblichen Wohl kommt heuer die Bewegung nicht zu kurz. Denn erstmals werden zwei Eisstockbahnen aufgebaut, verspricht Busch. Zum ersten Mal findet am 25. November ab 18 Uhr der „Korneuburger Teifllauf“ mit toller Show im Zentrum statt, der traditionell die bösen Geister austreiben soll. Die Teufelsmasken dazu werden in Handarbeit hergestellt.

Natürlich gibt es beim Korneuburger Advent wieder die Wichtelwerkstatt zum Basteln, Backen und um Weihnachtsfilme zu sehen. Eifrige Wichtel basteln entzückende Weihnachtsgeschenke und spielen mit den Kids. Auch das Christkindlpostamt wird laut Busch wieder öffnen. Am Hauptplatz können ab 24. November in den Weihnachtspostkasten ganz persönliche Briefe an das Christkind eingeworfen werden.

Sogar Alpakas waren im vergangenen Jahr bei der Eröffnung des Adventmarkts in Korneuburg zu sehen. Foto: Preineder

Was wäre ein Adventmarkt ohne Musik? Weihnachtliches, Swingendes und Traditionelles verspricht das umfangreiche Musikprogramm. Der Bogen spannt sich von der Stadtmusik Korneuburg über die International Gospel Society, The Alpine Carolers, die Musikschule Korneuburg und The Reveilles bis zu Wein4tler brass. Am 1. und 2. Dezember gibt es dann noch im Rathaus einen eigenen Kunsthandwerksmarkt. 25 Aussteller und ein abwechslungsreiches Kinderprogramm mit Puppentheater erwarten die Besucher.

Erster Punschstand geöffnet

In Stockerau hat der erste Punschstand bereits geöffnet. Johannes Wagner schenkt nicht nur die heißen Getränke am Sparkassaplatz aus, er kümmert sich auch um den Adventmarkt. Eröffnet wird am 15. November, „es soll klein aber fein sein“, so Wagner. So finden sich dort Hütten vom Fußball- und Handballverein und eine „Würstelhütte“. Die Stockerauerin Michaela Wolf alias Wendy Night wird heuer keine Burlesque-Show bieten, sie schaut privat beim Punschstand vorbei, versichert sie.

Highlight in Stockerau ist aber der Barocke Christkindlmarkt, der schon zum fünften Mal veranstaltet wird. Allerdings organisiert ihn die Stadtgemeinde und er findet wieder im Park des romantischen Belvedereschlössls statt. „Das barocke Schlössl bietet die perfekte Kulisse“, sagt Georg Ihm, der für die Veranstaltung zuständig ist. Rund 30 Hütten wird es heuer gleich an zwei Wochenenden geben, von 1. bis 3. und von 7. bis 10. Dezember, jeweils von 15 bis 21 Uhr.

„Es ist uns wichtig, dass wir den Besuchern ein attraktives Angebot bieten“, so Ihm. Entsprechend wurde darauf geachtet, was alles angeboten wird. Bei der Gastro etwa wird es Rustikales ebenso geben wie vegane Speisen. Musikalische Darbietungen, traditionelle Hütten und barockes Flair sollen Besucher in die Stadt Stockerau locken.

Der Kunsthandwerksmarkt „Adventstimmung“ im Belvedereschlössl findet zwar schon von 10. bis 12. November statt. Ihm verspricht aber, dass Kunsthandwerk und auch musikalische Darbietungen auch beim Barockmarkt zu sehen und hören sein werden. Für die jungen Gäste wird es einige Highlights geben, wie den Stockerauer Kasperl, Marionettentheater, ein Foto mit dem Christkind, barocke Stelzengeher, flauschige Alpakas, eine Adventbastelstube und eine Kindereisenbahn.

Rein wirtschaftlich gesehen ist der Barockmarkt für die Stadt eher kein Geschäft. „Wir wünschen uns, dass wir nichts zuschießen müssen“, sagt Ihm. Aber man will den Menschen einfach schöne vorweihnachtliche Veranstaltungen bieten.

Wir sind seit September voll und haben eine Warteliste“ Cornelia Kröll, Stadtgemeinde Gerasdorf

Der wohl größte Adventmarkt im Bezirk findet am 2. Dezember rund um das Rathaus in Gerasdorf zum bereits 30. Mal statt. Fast 70 Aussteller sind dabei. Das Interesse ist groß, „wir sind seit September voll und haben eine Warteliste“, sagt Cornelia Kröll von der Stadtgemeinde.

Nicht nur Standler, auch zahlreiche Gerasdorfer Vereine sind vertreten und locken mit Punsch, Glühwein und anderen kulinarischen Köstlichkeiten. Adventkränze und Weihnachtsgestecke werden ebenfalls angeboten. Natürlich wird auch Kunsthandwerk zu sehen sein, dazu werden selbstgebastelte Geschenkideen präsentiert. Sehr umfangreich ist auch das Gastro-Angebot. Neben Waffeln, Maroni und Wildspezialitäten werden dieses Jahr auch Raclette-Brote und Palatschinken feilgeboten. Eine Änderung gibt es beim Rahmenprogramm. „Der Besuch von Christkind und Nikolo ist so gut angekommen, deshalb findet er heuer zweimal statt“, verrät Kröll. Rund um diesen Termin gibt es auch in den Katastralgemeinden kleine Adventmärkte.

In Gerasdorf sind fast 70 Aussteller rund um das Rathaus gruppiert. Foto: Stadtgemeinde

Jahrzehntelange Tradition hat der Adventmarkt am Dorfplatz von Leobendorf. An 15 verschiedenen Ständen werden am ersten Dezemberwochenende Kunsthandwerk und Selbstgebackenes angeboten, dazu wird Punsch gereicht, sagt der Vorsitzende des Tourismusausschusses Roland Boigner. Für die musikalische Untermalung wird der Musikverein sorgen.

Der „vorweihnachtliche Creativ-Markt“ lockt am 25. und 26. November in die Mittelschule nach Harmannsdorf. Gemeinsam organisieren das BHW und die Marktgemeinde die Veranstaltung, die seit 2005 besteht. 16 Aussteller bieten heuer ihre Basteleien an. Manche kommen schon regelmäßig, einige Aussteller sind zum ersten Mal dabei. Im Rahmenprogramm bieten örtliche Musikgruppen und Chöre Altbekanntes aber auch zeitgenössische Interpretationen. Mehrere Tanzgruppen studieren extra für die Veranstaltung eigene Shows ein.

Zum „24. Schüttkasten-Advent in Klement“ lädt die Marktgemeinde Ernstbrunn am 9. und 10. Dezember ein. Der weihnachtlich dekorierte Schüttkasten erstrahlt zur Adventzeit besonders festlich. 37 Aussteller werden ihr Angebot präsentieren. Sogar ein Schaudrechsler wird neben weihnachtlichem Kunsthandwerk zu sehen sein. Ein Highlight ist der Krampuslauf am Samstag um 18 Uhr.

Adventmärkte im Bezirk Korneuburg

Bisamberg: Schlossadvent, Schlosspark und Festsaal, Freitag, 8. bis Sonntag, 10. Dezember, täglich ab 14 Uhr.

Enzersfeld: Winterzauber der ÖVP, Dorfplatz, Donnerstag, 7. Dezember, 16 Uhr.

Föhrenhain: Adventmarkt, Gemeindezentrum, Samstag, 9. Dezember 13 bis 19 Uhr.

Gaisruck: SPÖ-Weihnachtsmarkt, Kellergasse, Freitag, 24. und Samstag, 25. November, 14 bis 18 Uhr.

Gerasdorf: Adventmarkt Gerasdorf-Oberlisse, Parkplatz VBH Oberlisse, Samstag, 25. und Sonntag, 26. November, täglich 14 bis 20 Uhr.

Gerasdorf, Adventmarkt rund ums Rathaus, Samstag, 2. Dezember, 14 bis 20 Uhr.

Großrußbach: Adventmarkt der Pfarre, Gemeindezentrum, Sonntag, 26. November, 9.30 bis 17 Uhr.

Harmannsdorf: Vorweihnachtlicher Creativ-Markt, Turnsaal der Mittelschule, Samstag, 25. November 13 bis 18 Uhr, Sonntag, 26. November 13 bis 17 Uhr.

Höbersdorf: Adventmarkt, Pfarrheim/Pfarrgarten, Samstag, 16. und Sonntag, 17. Dezember, täglich ab 14 Uhr.

Kapellerfeld: Adventmarkt, FC Kapellerfeld, Freitag, 1. Dezember ab 16 Uhr.

Klement: 24. Advent im Schüttkasten Klement, 9.12.2023, 14 bis 19 Uhr

Korneuburg: Karitativer Adventmarkt der ÖVP- und SPÖ-Frauen, Pfarre/Ägydiussaal, Samstag, 2. und Sonntag, 3. Dezember, jeweils 10 bis 19 Uhr.

Korneuburg: Adventmarkt vor dem historischen Rathaus, Hauptplatz, Freitag, 24. November bis Sonntag, 17. Dezember, Donnerstag bis Samstag 16 bis 22 Uhr, Sonntag 14 bis 21 Uhr. Montag, 18. bis Samstag, 23. Dezember, 16 bis 22 Uhr, Sonntag, 24. Dezember, 10 bis 12.30 Uhr.

Langenzersdorf: Weihnachts-Buchmarkt, Langenzersdorf Museum, Samstag, 18. und Sonntag, 19. November, täglich 14 bis 18 Uhr.

Langenzersdorf: Adventmarkt des Kulturreferats, Festsaal, Samstag, 25. und Sonntag, 26. November, täglich 10 bis 18.30 Uhr.

Langenzersdorf: Adventmarkt des Tourismusvereins, Platz vor der Pfarrkirche, Freitag, 1. bis Sonntag, 3. Dezember, täglich ab 15 Uhr.

Leobendorf: Adventmarkt, Aichberghof, Samstag, 25. November 15 bis 22 Uhr.

Leobendorf: Adventmarkt, Dorfplatz, Samstag, 2. und Sonntag, 3. Dezember, täglich 15 bis 22 Uhr.

Oberolberndorf: Adventmarkt, Dorfplatz, Samstag, 9. Dezember ab 15 Uhr.

Seyring: Seyringer Advent, Kulturzentrum und Schlosspark, Freitag, 8. Dezember 14 bis 19 Uhr.

Spillern: 20. Adventmarkt, Komm.-Rat-Schretzmayer-Park, Samstag, 25. November 15 bis 21 Uhr.

Stetteldorf: Adventmarkt, Pfarrzentrum, Samstag, 25. November 14 bis 17 Uhr, Sonntag, 26. November 14 bis 18 Uhr.

Stetten: Adventmarkt, Pfarrgemeindesaal, Sonntag, 26. November 8 bis 20 Uhr.

Stockerau: Kunsthandwerksmarkt „Adventstimmung“, Belvedereschlössl, Freitag, 10. November 15 bis 18 Uhr, Samstag, 11. November 14 bis 18 Uhr, Sonntag, 12. November 10 bis 17 Uhr.

Stockerau: Stockerauer Jägerweihnacht, Jagdhaus, Freitag, 24. November ab 16 Uhr, Samstag, 25. November ab 11 Uhr.

Stockerau: Adventmarkt der Behindertenhilfe, Theodor-Stefsky-Gasse 24-26, Samstag, 25. November 14 bis 19 Uhr.

Stockerau: Barocker Christkindlmarkt, Belvedereschlössl-Park, 1. bis 3. und 8. bis 10. Dezember, täglich 15 bis 21 Uhr.