Korneuburg: Der Christbaum ist da! .

Etwa 12 Meter hoch, schön dicht und mit romantischen Lichtern behangen: So steht der Weihnachtsbaum am Korneuburger Hauptplatz da. Am Montag, dem 5. November, wurde die Colorado Tanne vom Stadtservice aus Stockerau gebracht und mithilfe des Krans der Freiwilligen Feuerwehr aufgestellt.