Der Adventmarkt in Oberolberndorf hatte auch in diesem Jahr wieder einiges zu bieten.

Rund um den Dorfplatz, in den Hauseinfahrten und in den Innenhöfen herrschte in Oberolberndorf vorweihnachtliches Treiben. Die Freiwillige Feuerwehr lud zum 16. Adventmarkt ein und hatte für die Gäste ein schönes, besinnliches Programm zusammengestellt. An den Ständen wurde Selbstgebackenes, Selbstgebasteltes, Gesticktes oder Gedrechselte angeboten.