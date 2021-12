Ernstbrunn: Musik mitten im Ort

Die Musikkapelle Ernstbrunn brachte Adventstimmung ins Ortszentrum. Obmann Günter Breitseher erklärt: „Kurzfristig haben wir unsere Probe ins Freie verlegt. Wir wollen ja spielen und die Wirte sollen was verdienen.“

So war es dann auch: Aufgeteilt in drei Gruppen spielten die Musiker am Kirchenplatz, vor dem Espresso Doris und vor der Fleischerei Höger abwechselnd stimmungsvolle Musikstücke. Es gab auch Glühwein und Punsch zu kaufen. „So teilten sich die Zuhörer auch sehr gut auf und hörten ja von allen drei Stationen gut“, sagte Kapellmeister Franz Jäger, der wegen Krankheit bei den Proben nicht dabei war.

Die Zuhörer waren durchwegs begeistert und kamen auch von den Nachbarortschaften oder Nachbargemeinden. „Es ist ja sehr schön hier, die Musikanten sind super, der Glühwein schmeckt“, meinte Großrußbachs ÖKB-Obmann Josef Stich, der mit einigen Freunden ebenfalls gekommen war. Begeistert war auch Kaplan Sigi Bamer: „Tolle Musik und so angenehme Adventstimmung, das müssen sie nächstes Jahr wieder machen.“

Auch die beiden Wirte waren zufrieden mit dem Geschäft. Pizzeria-Chefin Nicole Enzersdorfer war vom enormen Andrang sogar überrascht: „Wir mussten nachholen und Glühwein nachmachen, ich hab nicht damit gerechnet, dass das so gut geht.“