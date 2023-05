Ärger in der Kirche: Alle Kerzen angezündet

Am späten Mittwochnachmittag war das Entsetzen groß, als der stellvertretende Vorsitzende des Vermögensverwaltungsrates Ernstbrunn in der Ernstbrunner Pfarrkirche eine Gedenkkerze für seine verstorbene Mutter entzünden wollte, um ihrer zu gedenken. Am Kerzenständer waren sämtliche Opferkerzen mittels der beiliegenden Streichhölzer entzündet, wieder ausgeblasen und die Zünder einfach auf den Boden geworfen worden.

Der Pfarrangehörige, der zum Team von Pfarrer Sigi Bamer gehört, hat den Missstand sofort entfernt und Bamer gemeldet, da sich dieser auf Klausur in St. Pölten befand. Er beglich die unbezahlten Opferkerzen (Stückpreis 50 Cent) aus der eigenen Tasche.

Bei Wiederholung werden rechtliche Schritte eingeleitet

Bamer sagte zum Vorfall: „Gedenkkerzen in einer Kirche dienen dem liebevollen Gedenken und dem Gebet an und für wertvolle Menschen, die uns in die Ewigkeit vorausgegangen sind. Solchen Aktionen, gleichhin ob es sich hier um kindliche Unwissenheit, jugendlichen Wagemut oder schlichtweg um religiöser Respektlosigkeit handelt, werde ich in keinem Fall tolerieren. Hier werden Emotionen verletzt, denen Verursachern solcher Unsinnigkeiten offenbar nicht einhellig sind.“

Er wird in einem Wiederholungsfall rechtliche Schritte zur Ahndung veranlassen.

