Langenzersdorfer Anrainer zogen vor den Bürgeranwalt

Die Anrainer des Trainingsplatz Scheibenmais sind verzweifelt. Trainiert werde oft über die vorgegebene Zeit und auch die Flutlichtanlage würde oftmals erst spät in der Nacht abgeschaltet werden. Die Lebensqualität sei am Tiefpunkt, man werde von der Stadtgemeinde ignoriert und mit einem Schulterzucken einfach abgespeist. Jetzt wandte man sich an den Bürgeranwalt.

Anrainer-Sprecherin Martina Zidek, unterstützt von Volksanwältin Gaby Schwarz, traf dabei auf Vizebürgermeister Josef Waygand und Nicole Haferl, Obfrau des SV Langenzersdorf. Diskussionsleiter Peter Resetarits verstand es, die Angelegenheit sachlich abzuhandeln.

Es ist nicht einzusehen, dass die Jugendlichen hier mit Ghettoblastern zusätzlich für Lärm sorgen Volksanwältin Gaby Schwarz

Die Anrainer brachten ihre Beschwerden vor und forderten Gegenmaßnahmen, also vor allem einen Lärmschutz. Es ging ihnen aber auch um das Auftreten der Jugendlichen selbst. „Wenn man sie bittet, leiser zu sein, wird man auch noch angepöbelt“, ärgert sich Zidek. Die Volksanwältin verstand nicht, warum man beim Trainieren überhaupt so laut sein muss: „Es ist nicht einzusehen, dass die Jugendlichen hier mit Ghettoblastern zusätzlich für Lärm sorgen.“

SV-Obfrau Nicole Haferl verwies auf die Bedeutung des Kunstrasen-Feldes als Trainingsplatz für den Fußballverein. Sie werde sich aber dafür einsetzen, dass die Trainingszeiten eingehalten werden und es weniger Trainingstage geben wird. Das Flutlicht soll zeitgerecht abgeschaltet werden: „Das liegt ja auch in unserem ureigenen Interesse - angesichts der hohen Energiekosten.“

Begrünter Lärmschutz könnte für Abhilfe sorgen

Vizebürgermeister Josef Waygand hatte die Meinung der Gemeinde vertreten und sich mit Bürgermeister Andreas Arbesser schon im Vorfeld ganz genau über die Gegebenheiten informiert. Er könnte sich eine Art „begrünte Lärmschutzwand“ vorstellen und versprach, eine technische Umsetzung überprüfen zu lassen.

Auch die Lärmbelästigung durch die Zu- und Abfahrten seien störend. Hier verwies Waygand auf die Vernunft der Spieler und auf die Möglichkeiten der sanften Mobilität, also etwa die Fahrt mit dem Rad. Verordnen könne er dies aber nicht.