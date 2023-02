Erste Erfolgsmeldung aus der Türkei: Mann lebend gerettet

Mittwochvormittag haben die ersten Rette- und Bergegruppen der AFDRU mit den Suchmaßnahmen im Erdbebengebiet in der Region Hatay begonnen. Und es gibt bereits die erste gute Nachricht: Die Einheit konnte heute Nachmittag eine männliche Person lebend aus den Trümmern retten!

Parallel zum Start der Rettungsarbeiten erfolgte die Errichtung eines Basislagers, von dem aus die Einsatzkräfte die nächsten zehn Tage autark helfen können. Eine Gruppe umfasst 16 Personen, die sich aus Spezialisten des Rette- und Bergeteams, zwei Rettungshunden sowie einem Notarzt und Notfallsanitäter zusammensetzt.

Kommandant der Einheit ist Major Bernhard Lindenberg vom ABC-Abwehrzentrum in Korneuburg. Unter seiner Führung sind unter anderem Statiker, Vermesser und Dolmetscher des Bundesheeres im Einsatz. Das AFDRU-Katastrophenhilfeelement ist so strukturiert, dass drei Rette- und Bergegruppen an zwei getrennten Suchorten zum Einsatz kommen können. Sanitäts-, Logistik- und Hygieneexperten des Bundesheeres unterstützen die AFDRU-Retter bei ihrem Einsatz.

Insgesamt wurden gestern auch 25 Tonnen an Equipment in den Einsatzraum transportiert. Mit diesem Material können die Einsatzkräfte vor Ort ihre Aufträge selbstständig abarbeiten. Hauptsächlich wurden Spreiz- und Scherenwerkzeuge, hydraulische Geräte, Stromaggregate, Heizgeräte, Medikamente aber auch Wasser und Verpflegung mitgenommen. Darüber hinaus wurde auch ein Notarztwagen in das Einsatzgebiet geflogen.

Die AFDRU-Einheit (Austrian Forces Disaster Relief Unit) wird erst im Anlassfall aus Freiwilligen des Aktiv- und Milizstandes aufgestellt und im Bedarfsfall durch zivile Spezialisten wie Rettungshundeführer ergänzt. Die Verantwortung für die Aufstellung und Formierung von AFDRU liegt beim Kommando des ABC-Abwehrzentrums in Korneuburg. Den ganzen Montag lang liefen die Vorbereitungsarbeiten (die NÖN berichtete), Dienstagnachmittag hob das Kontingent von Wien-Schwechat in Richtung Türkei ab.

