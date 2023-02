Nach Erdbeben-Hilfseinsatz: Empfang am Korneuburger Hauptplatz

Donnerstagnachmittag ist die Katastrophenhilfeeinheit AFDRU des österreichischen Bundesheeres vom Erdbebeneinsatz in der Türkei zurückgekehrt. Am Flughafen in Wien-Schwechat gab es einen herzlichen Empfang von Angehörigen und der türkischen Community. Ministerin Klaudia Tanner begrüßte die Helfer, die neun Menschen lebend aus den Trümmern retten konnten, persönlich. Danach ging es ins Korneuburger ABC-Abwehrzentrum.

Am kommenden Montag um 10 Uhr werden die Helfer öffentlich am Korneuburger Hauptplatz in Empfang genommen und begrüßt. Die Feier ist bis 12 Uhr anberaumt.

Krisengebiet Bundesheer aus Erdbebengebiet in der Türkei zurückgekehrt

