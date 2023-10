In der Ernstbrunner Kirche wurde getanzt

Ein ganz besonderer Gottesdienst fand am vergangenen Sonntag in der Pfarrkirche Ernstbrunn statt. Kaplan Samuel Tetteh Siaw lud zu einer Messe ganz im Stile seiner afrikanischen Heimat Ghana – mit viel Musik, Tanz und Lachen. Die Gläubigen waren begeistert, wie auch Pfarrer Siegfried Bamer: „So eine Stimmung habe ich noch nie erlebt, ein paar Leute sind sogar tanzend zur Kollekte gekommen, das Temperament meines Kaplans war ansteckend.“ Vor allem Kinder hatten in der vollen Kirche sichtlich Freude und gingen voll mit.

Die Idee zu diesem Gottesdienst kam nicht vom Kaplan selber, erzählt Bamer im NÖN-Gespräch, er war eher zurückhaltend: „Er wollte es den Menschen nicht aufzwingen und hatte die Befürchtung, dass sie es nicht verstehen. Aber wir haben ihn Gott sei Dank dennoch umstimmen können (lacht).“

„Bei uns in Ghana ist es nicht so ruhig“

Im Zuge seiner Predigt erklärte der Kaplan die Herangehensweise in seiner Heimat: „Wir sehen die Messe als Einladung Gottes, deshalb gehen wir mit Freunde und Begeisterung dorthin. Und wir betrachten sie als Feier, das ist der Grund, wieso wir tanzen und laut singen. Bei uns in Ghana ist es nicht so ruhig.“ Für seine Worte erhielt er Applaus.

Aufgrund der Resonanz plant Bamer bereits eine Wiederholung für 2024. Wer einen Eindruck haben möchte, wie es war: Es wurde auch ein Live-Stream angeboten und die Messe ist auch noch im Nachhinein auf der Facebook-Seite des Pfarrverbands Leiser Berge nachzusehen.