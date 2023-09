Alfred Jordan: „Die Krisen machen deutlich, wie wichtig wir sind“

82.000 Arbeitnehmer haben allein im ersten Halbjahr die Hilfe der Arbeiterkammer (AK) Niederösterreich wegen Problemen am Arbeitsplatz gesucht. Das zeigt eine Auswertung der arbeits- und sozialrechtlichen Beratungen der Kammer. Auffällig waren diesmal gehäufte Probleme mit ungerechtfertigten Entlassungen.

„Bei einem großen Teil der Anfragen konnten unsere Experten schon mit einer Beratung weiterhelfen, etwa indem sie die Lohnabrechnung überprüften“, schildert AK-Kammerrat Thomas Salway. „Für mehr als 7.400 Arbeitnehmer mussten wir ausstehende Löhne und Gehälter beim Arbeitgeber einfordern oder diese für sie vor Gericht einklagen beziehungsweise ihre Ansprüche nach einer Insolvenz sichern.“

Ohne unsere Beratung und Rechtsvertretung wären die meisten Betroffenen nicht zu ihrem Geld gekommen AK-Kammerrat Thomas Salway

Für diese Menschen erreichte die AK Niederösterreich im ersten Halbjahr 2023 Nachzahlungen in der Höhe von insgesamt 38,1 Millionen Euro. „Ohne unsere Beratung und Rechtsvertretung wären die meisten Betroffenen nicht zu ihrem Geld gekommen“, fasst Salway zusammen.

Auffällig waren aus Sicht der Arbeitsrechtsexpertin gehäufte Probleme mit ungerechtfertigten Entlassungen beziehungsweise die Nichtbezahlung von Entgeltbestandteilen. „Für eine Entlassung müssen triftige Gründe vorliegen, durch die dem Arbeitgeber eine Weiterbeschäftigung mit einer allfälligen Kündigungsfrist nicht zumutbar ist. Für Arbeiter und Angestellte gibt es nach wie vor unterschiedliche Gründe, die eine Entlassung rechtfertigen“, so AK-Bezirksstellenleiter Alfred Jordan. Da Entlassungen negative finanzielle Folgen haben, zum Beispiel bei der Abfertigung Alt, ist es wichtig, ungerechtfertigte Entlassungen zu bekämpfen.

Herausforderung: Insolvenz von Kika/Leiner und Forstinger

Eine besondere Herausforderung für die AK Niederösterreich waren die beiden Großinsolvenzen bei Kika/Leiner und Forstinger. „Durch den unermüdlichen Einsatz unserer Berater konnten wir schnellstmöglich die Ansprüche der Arbeitnehmer sicherstellen und auch die Auszahlungen veranlassen“, berichtet Jordan. Bei Forstinger wurden für 522 Dienstnehmer etwa 2,5 Millionen Euro netto eingebracht. Bei Kika/Leiner waren es für rund 3.200 Dienstnehmer rund 9 Millionen Euro netto.

Jordan: 3.284 Euro Nachzahlung für Mitglied erkämpft

Ein AK-Mitglied im Bezirk Korneuburg war seit Jänner des Vorjahres als Verkäufer in einem Unternehmen beschäftigt. Der Dienstnehmer hatte das Dienstverhältnis im April selbst durch einen eingeschriebenen Brief zum 31. Mai gekündigt. Zu diesem Zeitpunkt war der Verkäufer im Krankenstand. Die Woche darauf wurde ihm die fristlose Entlassung per Brief zugestellt. Der Dienstgeber teilte ihm danach per Whatsapp mit, dass er Fotos von ihm hätte, deren Inhalt die fristlose Entlassung rechtfertigen würden.

Der Dienstnehmer hingegen gibt an, dass er während des Krankenstandes lediglich beim Arzt war und danach nur das Notwendigste eingekauft habe. Ansonsten ist er das eine oder andere Mal kurz im Garten seines Hauses gewesen. Angeblich hat der Dienstgeber sogar den behandelnden Arzt und die ÖGK seines ehemaligen Mitarbeiters kontaktiert, um Informationen zur Krankheit des Dienstnehmers zu erhalten, da er ihm den Krankenstand nicht glaubte. Für April wurde das Gehalt des Verkäufers noch ausbezahlt, danach nicht mehr. „Nachdem sich das AK-Mitglied an die Bezirksstelle Korneuburg gewandt hatte, konnten wir für ihn 3.284 Euro von seinem ehemaligen Dienstgeber erstreiten“, so die Fachberaterin Doris Haller.

Viele Menschen haben immer weniger Geld im Börserl, die Reserven haben sie großteils verbraucht, das wirkt sich auf die Menschen aus, manche werden aggressiver. AK-Bezirksstellenleiter Alfred Jordan

„5.400 Menschen haben im ersten Halbjahr 2023 mit uns Kontakt aufgenommen“, erzählt Bezirksstellenleiter Alfred Jordan. „Dabei ging es manchmal lediglich um rasche Auskünfte und Informationen“, so Jordan. In 2.167 Fällen benötigten die Menschen hingegen weiterführende Beratung und die Unterstützung der AK-Experten in konkreten Problemfällen.

„Gerade die aktuellen Krisen machen einmal mehr deutlich, wie wichtig wir als regionale Anlaufstelle sind“, zieht Jordan Bilanz. „Viele Menschen haben immer weniger Geld im Börserl, die Reserven haben sie großteils verbraucht, das wirkt sich auf die Menschen aus, manche werden aggressiver.“ Insgesamt hat die Bezirksstelle Korneuburg im ersten Halbjahr 2023 mehr als 3 Millionen Euro für die Arbeitnehmer der Region gesichert.

Halbjahres-Bilanz 2023: Bezirk Korneuburg