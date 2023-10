Kaffee-Tratsch mit der Polizei im Gerasdorfer G3

„Coffee with Cops“ heißt die landesweite Aktion der Österreichischen Polizei, bei dem unverbindliche Gespräche mit den Bürgern gesucht werden. Auch die Beamten aus dem Bezirk Korneuburg ließen letzte Woche die Kaffeemaschinen heißlaufen, um interessierte Mitbürger zu einem entspannten Plausch einzuladen. Als Standort der Aktion wurde das Shoppingcenter G3 gewählt, um damit nicht nur Menschen aus Korneuburg, sondern auch aus Nachbarbezirken zu erreichen.

„Die Leute kommen nach der Arbeit her, kaufen ein und sehen uns“, meint Bezirkspolizeikommandant Siegfried Krische, der die Aktion begleitete. Die ganze Woche standen er und seine Kollegen von 15 bis 18 Uhr bereit, um Fragen zu beantworten. Die Bandbreite reichte von Fragen zum elektronischen Führerschein bis zur Polizeiausbildung. Doch auch mit Beschwerden, etwa über stark befahrene Straßen oder Raserprobleme, konnte man sich an die Polizisten im G3 wenden. Diese versuchen den Problemen dann nachzugehen und sich mit den betreffenden Polizeistationen in Kontakt zu setzen. „Was wir erreichen wollen, ist, Informationen von der Bevölkerung zu bekommen, bevor es zu einem groben Problem wird“, erklärte Krische. Er hofft, dass die Polizei so über Vorfälle informiert wird, bevor daraus Straftaten folgen können.

Ziel der Kaffee-Aktion ist auch, eine eventuell vorhandene Hemmschwelle bei den Menschen zu lockern und das Vertrauen zu stärken. Die Leute sollten keine Angst haben, die Polizei zu kontaktieren. Insbesondere bei Betrugsfällen, wie etwa „falschen Polizisten“, von denen es im Bezirk Korneuburg heuer bereits einige Fälle gab, hofft man auf Mithilfe der Bevölkerung. Wie man diese Betrüger schnell erkennen kann, erklärt Siegfried Krische: „Wir würden niemals irgendwelche Gelder oder Wertgegenstände in Gewahrsam nehmen. Das ist nicht Aufgabe der Polizei.“ Neben Betrugsmaschen und Cybercrime war die Bezirkspolizei im Sommer besonders mit der Kontrolle von Veranstaltungen beschäftigt. Nun, wo die Tage wieder kürzer werden, bereiten sich Krische und sein Team allerdings auf einen allfälligen Anstieg bei Dämmerungseinbrüchen vor.