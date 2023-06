„Sommerradeln“ mit dem Korneuburger Radclub

Die Stadtgemeinde Korneuburg lädt am 1. Juli zu einer gemeinsamen Fahrradausfahrt mit dem Radclub. Diesmal stehen zwei Touren für unterschiedliche Interessen zur Auswahl. E-Motor oder Trittkraft geben das Tempo vor. Alle Korneuburger können gemeinsam sicher radeln, Ausflugsziele und die Natur genießen. Der gemeinsame Treffpunkt ist am Samstag, 1. Juli, um 14 Uhr am Hauptplatz Korneuburg.

Tour 1

Rollfähren-Runde: 30 km nach Greifenstein entlang der Donau, Schwierigkeit: Mittel

Tour 2

Rennrad-Runde: 70 km durch den Bezirk Korneuburg, Dauer: ca. 2 Stunden, Schwierigkeit: Mittel

Nach der gemeinsame Ausfahrt lädt die Stadtgemeinde Korneuburg alle Teilnehmer zu einem gemütlichen Ausklang auf der Michlfarm. Hier kann man sich bei gratis Würsteln und Getränken stärken.

Teilnahmebedingungen: Während der Radausfahrt gilt die Helmpflicht. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.

Bürgermeister Christian Gepp sagt dazu: „Wer seine Wege mit dem Fahrrad zurücklegt, fördert die eigene Gesundheit und bewegt sich klimaschonend fort.“ Und er erinnert: „Seit 20. März können Bürger auch an der Aktion ,NÖ radelt' teilnehmen und für die Stadt Kilometer ,erradeln'. Ich lade alle Korneuburger dazu ein mitzuradeln.“

NÖ radelt: Bei der Mitmachaktion „Niederösterreich radelt“ wurden im letzten Jahr niederösterreichweit rund 4,2 Millionen Kilometer „erradelt“ - davon in Korneuburg insgesamt 64.121 Kilometer - und 5.400 Personen haben mitgemacht. Dieser Rekord soll 2023 überboten werden. Jeder Kilometer mit dem Fahrrad zählt, egal ob zur Arbeit, zum Einkauf oder zum Sportplatz. Jeder kann kostenlos teilnehmen und gewinnen. Es werden wieder großartige Preise verlost, wie brandneue E-Bikes, Falträder oder praktisches Radzubehör. Weitere Informationen unter: https://www.korneuburg.gv.at/Niederoesterreich_radelt_Korneuburg_radelt_mit_