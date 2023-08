Bisamberg ermöglicht „Naschen mit gutem Gewissen“

Bereits im letzten Jahr lud die Marktgemeinde zur sogenannten „Obsttheke“ – und hatte damit offenbar so viel Zuspruch, dass man diese Aktion auch heuer wieder anbietet.

Am Beginn der Naschmeile kann man nicht nur selbst gepflücktes Obst in kleine Körbchen legen, sondern auch solches, das man im eigenen Garten geerntet hat und das den eigenen Verbrauch übersteigt. Das Gleiche gilt auch für Gemüse. Dafür wurde hier ein Tisch aufgestellt. Jedermann steht es infolge frei, sich an den Schätzen der Natur kostenlos zu bedienen.

Die Aktion wurde von Umweltgemeinderätin Martina Strobl und Maria Rehm Wimmer unter dem Motto „Obst retten“ ins Leben gerufen und heuer unter „Pflück mi!“ fortgesetzt. Strobl konkretisiert: „Bäume, die ohne Rücksprache abgeerntet werden dürfen, sind mit einem gelben Band markiert. Das gilt nicht nur für Bäume auf öffentlichem Grund, sondern auch für private Obstbäume. Damit soll verhindert werden, dass Obst nicht geerntet wird und verfault.“

Rückfragen an Martina Strobl: 0664/4018772

Informationen zu „Pflück mi!“:: Bürgerservice der Marktgemeinde Bisamberg unter 02262/62000 DW 200.