Musical in Langenzersdorf erinnerte an Krieg

Das kulturelle Leben kommt in der Hanak-Gemeinde langsam wieder in Fahrt. Dafür zeichnet das Langenzersdorf Museum, das, im Zusammenwirken mit dem Kulturreferat der Marktgemeinde gestern Samstag (5. März) zu „A Musical Evening“ lud, verantwortlich.

Mit dem Song „Endlich sehe ich das Licht“ aus „Rapunzel“ von Alan Menken spielten Helena Lenn und Lukas Weinberger auf die Hoffnungen der Menschen in der Ukraine an, die auch in einigen weiteren Liedern und Duetten aus den Musicals „Elisabeth“, „Das Phantom der Oper“, „Jekyll & Hide“, „Rudolf – Affaire Mayerling“, „Rebecca“, „Les Miserables“, „Miss Saigon“ und noch einigen weiteren mitklangen. Dabei zeigten die beiden, vor allem mit der ergreifenden Gestaltung ihrer „Erinnerung“ an „Cats“, dass sie ausgezeichnete Musicaldarsteller sind und singen können.

Sie bedienten sich allerdings immer wieder des derzeit üblichen Musicalsounds, der mehr einem Schreien gleicht. Als ausgezeichnete Begleiterin am Klavier erwies sich Victoria Choi.

