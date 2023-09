Fulminantes Finale der Korneuburger „Sommerterrasse“

Unter einem „Blue Moon“ (erdnaher Vollmond) ging letzten Donnerstag der Konzertzyklus „Sommerterrasse“ von Martin Grünbeck mit einem „Best-Off-Allstars-Gig“ in sein würdiges Finale. Das Epizentrum lag wie bei den vorangegangenen Konzerten wieder vor dem Rathauscafé/Musikbar und die Schockwellen waren in der ganzen City zu spüren. Und was soll man sagen: Es gab, wie nach jedem der heurigen Events, auch diesmal wieder einen neuen Zuschauerrekord.

Soulstimme Peter Duke im Duett mit seiner Tochter. Foto: Preineder

Kein Wunder angesichts der geballten Ladung an Spitzenmusikern, angefangen von Mr. Funkastic Michal Obermann, der zum Finale mit seiner Band den Ton angab, bis hin zu den Stars der Sommerterrasse 2023, wie Peter Duke, der auch gemeinsam mit seiner Tochter die Bühne rockte, Leelah Skye, die heuer wieder einmal ihr Konzert dem Wettergott opfern musste, mit ihren Einlagen aber zeigte, dass man hier etwas ganz Großartiges verpasst hatte, Patricia Hillinger, MAALO und natürlich die Spitzenmusiker wie Werner Haller (Percussion), Thomas Böröcz (Drums), Rue Kostron (Drums), Wolfgang Schmidt (Keys), Michael Scheed (Guitars) oder auch Andreas Porobatits (Trompete), um nur einige zu nennen.

Die Begeisterung war körperlich so spürbar, dass Organisator Martin Grünbeck gegen sein Prinzip, die Einhaltung der Sperrstunde um Punkt 22 Uhr, verstieß und somit dem Publikum ein paar Minuten Nachspielzeit gönnte.