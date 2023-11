Hausleiten: Erstmals „Nacht der 1.000 Lichter“

Im „Pfarrverband am Jakobsweg“ wurden die Menschen heuer erstmals in die Pfarrkirche von Hausleiten zur Nacht der 1.000 Lichter eingeladen. Organisatorin Barbara Liebl und ihr Team verwandelten Kirche und Friedhof mit rund 700 Kerzen zu einem Ort, der zum Staunen, ruhig Werden, Besinnen, Beten und Einstimmen auf das Allerheiligenfest einlud. In 245 Kirchen und kirchlichen Einrichtungen in Österreich und Südtirol wurde diese Einstimmung auf Allerheiligen umgesetzt. Im Bezirk waren noch Stockerau und Ernstbrunn beteiligt.

Die Lichter in Hausleiten waren in Form von Bildern oder Lichterwegen aufgestellt. Der Abend begann mit einer kurzen Andacht und endete mit dem Schlusssegen. Zwischen 17 und 20 Uhr hatten Besucher die Möglichkeit, verschiedene Programmpunkte zu besuchen. So gab es musikalische Darbietungen von den „Barbara-Singers“, von der Familie Vesely sowie von den Organistinnen Ulli Goll und Hermi Redl. Betty Lederer stellte Bibelfiguren aus, besinnliche Texte zum Lesen kamen von der Männerbewegung, dazu gab es auch Nachdenk-Impulse.

Die Besucher konnten jederzeit kommen und gehen. Am Agathaplatz wurden bei der Agape Brot und Wein angeboten. Aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen zu der Veranstaltung hofft Dechant Andreas Guganeder auf eine Fortsetzung der „Nacht der 1.000 Lichter“ im nächsten Jahr.